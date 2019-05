Se cocina lento: Manchester United planea trueque con Inter que llevaría a figura a Old Trafford

En Manchester United quieren volver a ser protagonistas en Inglaterra y volver a ganar la Premier League, torneo local que no gana desde la temporada 2012-13. Al no clasificar a la Champions, los 'Red Devils' tienen claro que su objetivo en 2019-20 es ganar el campeonato de primera división y por ello, en el mercado de fichajes que se viene, tiene un tremendo plan para sumar a uno de los mejores jugadores de la Serie A.

La Gazzetta dello Sport reporta este sábado tanto en su edición impresa como digital que en Manchester United han empezado conversaciones con Inter de Milán para hacer un trueque de figuras. ¿Quiénes son los involucrados en la posible operación? El delantero belga Romelu Lukaku y el extremo croata Ivan Perisic.

El citado medio italiano indica que Inter está dispuesto a acoger a Lukaku, pese a que el ex atacante del Everton no ha tenido una última buena temporada con Manchester United. Los neroazzurros saben que los ingleses no pedirán poco por su traspaso y ya preparan una oferta cercana a los 60 millones de euros.

Por su parte, el equipo que dirige Ole Gunnar Solksajer pondrá sobre la mesa 30 millones por el internacional con la Selección de Croacia para tenerlo como cedido por una campaña y comprarlo de manera obligatoria al término de la campaña 2019-20.

Hay que tener en cuenta que en la temporada del fútbol inglés, Romelu Lukaku solo anotó 12 goles con Manchester United en los torneos locales (en la Champions marcó dos). Perisic, subcampeón en Rusia 2018 con la camiseta de su país, 'vacunó' en la misma cantidad.

Perisic y Lukaku cambiarían de equipo en la próxima temporada. (Foto: Getty) Perisic y Lukaku cambiarían de equipo en la próxima temporada. (Foto: Getty)

