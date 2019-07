"Ahora otros 200 o 300 millones": el sarcasmo de Klopp tras ser preguntado por fichajes para esta temporada

Liverpool sorprendió la temporada pasada conquistando la Champions League tras vencer a Tottenham. Los dirigidos por Jurgen Klopp lograron armar un equipo más competitivo con la contratación de futbolistas como Van Dijk y Alisson; sin embargo, gastaron mucho dinero. Finalmente terminó siendo una inversión.

Hasta el momento , los 'Reds' no realizan algún fichaje que rompa el mercado para este verano y todo parece indicar que no lo harán. En conferencia de prensa el técnico germano ha revelado que no realizará ninguna locura.

“No va a ser el periodo de fichajes en el que el Liverpool gastará más dinero. Invertimos mucho dinero en esta plantilla durante los últimos dos años diría yo, y no podemos gastar todas las temporadas de la misma manera”, explicó Klopp.

El mercado europeo especula que el Barcelona estaría dispuesto a pagar 300 millones para hacerse de los servicios de Neymar procedente del PSG. Para Jurgen esto es demasiado.

“La gente dice ‘Venga, ahora otros 200 o 300 millones de euros’. Ahora mismo solo hay dos clubes en el mundo que pueden pagarlo, que son el City y el PSG..., aunque parece que también Real Madrid y Barcelona puedan hacer eso un año tras otro”, agregó.

“Estamos bien, estoy contento con el equipo, de hecho muy contento. Tenemos que ver a ver si encontramos algo para alguna posición, ver si aparece algo, pero no existe ninguna presión porque esto no se trata de tener que firmar jugadores. Tenemos soluciones para todas las situaciones”, finalizó.

