Mikel Arteta, presentado este viernes como entrenador del Arsenal, reconoció lo complicado que le resultó despedirse del Manchester City y de su técnico, Pep Guardiola, con el que trabajó en los últimos años, con el que mantiene una gran relación y al que ha elogiado tanto en lo personal como en lo profesional.

“La relación entre nosotros es increíblemente buena. Lógicamente se quedó triste. El momento no era el mejor para él. Pero lo entendió. Él sabe como he estado creciendo y las necesidades que tenía emocionalmente, las ambiciones que tenía”, relató Arteta en su puesta en escena como máximo responsable de los ‘gunners’.

Arteta, que se mostró feliz por la posibilidad de iniciar una carrera como máximo responsable de un banquillo y en una entidad como la londinense, ensalzó la figura de Guardiola, al que considera clave en su desarrollo como preparador.

“Me dio más y más a lo largo de los años. Si antes lo admiraba, después de trabajar con él no tengo palabras para explicar lo buena persona es y profesional es”, dijo.

El nuevo entrenador del conjunto londinense señaló que Guardiola entendió la decisión de ir al Arsenal a pesar del mal momento que vive el Manchester City.

“Por la forma en que reaccionó sabía que estaba sufriendo porque estaba en un momento en que me necesitaba. Así que me sentí triste en ese sentido. Pero él me ha apoyado mucho. La relación no podría ser mejor”, insistió el entrenador español, que reconoce que lloró al despedirse del club de Manchester.

“Me despedí de todo el personal, de los jugadores. Lloré porque han sido mi familia durante tres años y medio y tuvimos momentos increíbles”, indicó. “Tuvimos un sueño de hacer algo en Inglaterra con Pep que la gente dijo que era imposible y que en la Premier League acosarían. Lo hicimos de la manera que queríamos. fue muy gratificante y lo recordaremos siempre, haber compartido ese momento de nuestras vidas”.

