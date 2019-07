¡Atención, Real Madrid! DT del Manchester United revela información sobre el futuro de Pogba

Paul Pogba tienes planes de salir del Manchester United en la siguiente temporada. Real Madrid es el gran interesado; sin embargo, los 'Red Devils' no tienen planes de dejarlo ir. Por lo menos, no con facilidad, por lo que las ofertas no son muchas por el volante.

El entrenador de los rojos, Ole Gunnar Solskjaer, descartó que a las oficinas de la institución hayan llegado propuestas formales por el mediocampista que llegó a Old Trafford en el 2016.

“No hemos tenido ofertas de ningún club”, aseguró el DT de Manchester United. Al mismo tiempo, el estratega noruego aprovechó el momento para contestar al agente de Pogba, Mino Raiola. “Los representantes hablan todo el rato”, indicó en conferencia de prensa.

El agente presionó al club en una entrevista con la radio británica talkSPORT. Raiola aseguró que se tomará un tiempo para que la institución deje partir al jugador, quien ya habría expresado del deseo de irse.

Por otro lado, Solskjaer dedicó unas palabras al mediocampista galo. “Hay una campaña contra Paul (Pogba), él es uno de los mejores, un gran profesional, nunca ha habido ningún problema y él tiene un corazón de oro”.

