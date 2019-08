De pintar las calles a levantar la Copa América: Gabriel Jesus, el '9' que tanto esperó Brasil

En la retina de los brasileños está la camiseta amarilla con el dorsal número '9' en la espalda, cuyo poseedor rompe redes sin cansarse. Pero no solo eso, consta de una gran habilidad para el regate, una velocidad exquisita, visión de juego, intuición para ubicarse en el área y facilidad para el juego al ras del piso. Salvo algunas excepciones en la última década, siempre ha sido así. Hoy, esa camiseta tiene un dueño indiscutible, Gabriel Jesus. Aunque llegar ahí no fue fácil.

El fútbol tiene miles de historias entre sus protagonistas, muchas de las cuales han sido contadas y hechas públicas, algunas con asombro, otras sin pena ni gloria, perdiéndose entre relatos vacíos. Entonces, escuchas una que te hace pensar en lo volátil que es la vida. ¿Se imaginan estar en la élite del fútbol mundial cuando apenas cinco años atrás no jugabas siquiera en un club a nivel profesional? A continuación, la biografía, goles, títulos y vida personal del joven delantero de 22 años.

Las calles de Sao Paulo

Gabriel Jesus pintando las calles de Sao Paulo previo al Mundial de Brasil. (Agencias) Gabriel Jesus pintando las calles de Sao Paulo previo al Mundial de Brasil. (Agencias)

Hoy cuenta con un 1.75 metros de estatura y pesa 73 kilos, aunque esa no siempre fue su contextura. Visiblemente mucho más delgado, sin zapatos, con una camiseta rojinegra, un balde de pintura al costado y un rastrillo en la mano, componen la imagen que dio la vuelta al mundo de aquel muchacho que fichó por el poderoso Manchester City en el 2016.



La foto corresponde a los días previos del Mundial de Brasil, en el 2014, dos años antes de dar el salto más grande de su corta vida. El entonces joven de 17 años, sin minutos en Primera, con la ilusión intacta en ser futbolista profesional y deseoso de ganarse algunos reales, fue partícipe de la preparación de la Copa del Mundo que se realizó en su país, sin saber que años después, esa imagen que derrocha humildad sería su principal carta de presentación ya con millones en la cuenta bancaria.

Anécdota en Várzea

Jugando en el equipo de su barrio, vivió experiencias que le ayudaron para toda la vida. " Jugamos contra uno de los mejores equipos de Várzea que habían tenido problemas que no puedo contar. Regresaron a la Liga y nos tocó enfrentarlos. Eran muy recios, pero gambeteé a uno y me dijo que si lo volvía a hacer, re rompería las piernas. Lo hice, le di el pase a mi amigo, hizo el gol y el partido quedó empatado 2-2. Al final, me dijo que me esperaría en el estacionamiento. Gracias a mis amigos, logré escapar sin peligro ", recuerda.



" Para la Navidad del 2016, fue a mi barrio a visitar a mi familia. Tenía que dejar mi auto en el estacionamiento y el que entregaba los tickets me resultaba familia. Me dijo 'Hey nene, ¿te acuerdas de mí? En el Várzea hermano, te iba a romper las piernas', yo me puse nervioso y le dije que no lo iba a hacer, que bromeaba, Me dijo que 'no, sí lo haría, pero felizmente no lo hice'. Y ahora juegas para mi equipo favorito. Te amo hermano, lo puedes creer. Te imaginas si te hubiese roto las piernas'. Nos reímos y me saqué una foto con él ", remarcó.

Aparición en Palmeiras

Debutó en Palmerias en el 2015. (Getty) Debutó en Palmerias en el 2015. (Getty)

Pero no fue esta imagen la que le cambió la vida. Su determinación, su deseo de querer ser un gran deportista y sus condiciones tácticas y técnicas fueron la mejor arma que tuvo para consagrarse en el fútbol mundial. Pero primero tenía que mostrarse en Palmeiras, club al que llegó



Una infancia de sacrificios, jugar sobre la tierra, muchas veces descalzo, muchas veces por una gaseosa o unas papitas. Luego, levantarse entre las 3 y 4 de la mañana para irse en el primer bus a entrenar, desde su natal Peri, en Sao Paulo, hasta las canchas del Palmeiras, todo ello dio sus frutos

A los 17, llegó la gran oportunidad por intermedio del Palmeiras, el club que lo puso en la vitrina mundial y con el que conquistó una Copa de Brasil en el 2015 y el Brasileirao 2016, con el que se despidió de su país natal para cruzar el charco hacia Inglaterra.



Road to Manchester

Desde que debutó, comenzó a demostrar sus condiciones, cuajando grandes actuaciones y cinco goles en 40 partidos. Para la segunda temporada, ya con el interés no solo del City, sino también del Barcelona, anotó 21 goles en 46 duelos. Luego de esa gran temporada en la que salió campeón, se despidió entre lágrimas para irse a la ciudad de Manchester, para ponerse bajo las órdenes de Pep Guardiola.



El City lo había fichado meses antes, pero lo cedió a préstamos en el Palmeiras hasta finales de año. En enero, se sumó al cuadro 'citizen', en el que poco a poco demostraría que llegó para pelearle el puesto al delantero titular, Sergio ´Kun´Agüero.

El 'Telefonazo'

Celebración ante Swansea con el famoso 'telefonazo'. (Getty) Celebración ante Swansea con el famoso 'telefonazo'. (Getty)

Mucho se habló de la forma cómo celebra Gabriel Jesus sus goles. Hizo famoso el 'telefonazo', llevarse las manos a la cara en forma de teléfono tras anotar un tanto. Al principio, se dijo que el motivo era una exnovia a la que él buscaba antes de ser famoso, pero que no le correspondía. Y que, tras debutar y ser profesional, lo buscaba hasta en Inglaterra.



Gabriel Jesus y su entorno desmintieron esa afirmación y confesaron que era para su mamá. Todo sucedió en sus primeros duelos con el Manchester City. El rival fue el Swansea un

domingo 05 de febrero del 2017. Aquella tarde, Gabriel Jesús anotó un doblete para la victoria 'citizen' y celebró así porque simuló la única forma en la que se comunicaba por esos tiempos con su madre: "Hola mamá".

Los cero goles en Rusia 2018

A pesar de tener a Neymar de socio, fue la primera vez en un Mundial que el '9' de Brasil no anota un gol. (Getty) A pesar de tener a Neymar de socio, fue la primera vez en un Mundial que el '9' de Brasil no anota un gol. (Getty)

Es, quizás, la etapa donde más se le cuestionó a Gabriel Jesús. El delantero del Manchester City estuvo en el ojo de la tormenta en la prensa mundial y la de su país durante y después del Mundial realizado en el país oriental. Por primera vez en la historia del fútbol, Brasil se retiraba de esta máxima cita sin que su '9' anote un solo gol.



Nunca había sucedido antes y le tocó abrir esa puerta oscura a un joven delantero que apenas cinco años atrás no tenía contrato profesional. Y es que la valla era muy alta, pues todos recuerdan la exhibición que hizo Ronaldo en Corea-Japón 2002, quizás, la mejor de un delantero que se recuerden en una Copa del Mundo.



Gabriel Jesus llegaba a esta Copa como uno de los goleadores de Tite, quien desde su llegada al banquillo verdeamarelo siempre había apostado por el ex Palmeiras. Con siete goles y cinco asistencias, formando una dupla de temer con Coutinho y Neymar, Gabriel vio cómo su luz goleadora se le apagó en Rusia.

De villano a héroe en la Copa América

Gabriel Jesus levantó la Copa América este 2019. (Getty) Gabriel Jesus levantó la Copa América este 2019. (Getty)

En la Copa América 2019, en su país, todo cambió para Gabriel Jesus. El delantero jugó seis partidos y anotó dos tantos, pero pasó las de cal y arena. En el duelo ante Perú, el tercero del Grupo A, Brasil iba ganando 5-0 y los peruanos cometieron un penal que el delantero de 22 años se encargó de cobrarlo. Aquella noche, Gallese le atajó el penal, pero su equipo ya estaba clasificado a cuartos de final.



Ya en cuartos de final, ante Paraguay, fue el encargado de anotar el penal definitivo para avanzar a semifinales. Ahí, ante Argentina, tendría el mejor partido de los últimos meses con la Canarinha. Anotó un gol y dio una asistencia. Con Perú, en la final, anotó un tanto, pero fue expulsado y casi condiciona a su equipo. Perú logró meterlos en su arco por algunos minutos cuando estaban 2 a 1, pero anotaron el 3 a 1 definitivo y se coronaron campeones, el primer título de Brasil desde la Confederaciones del 2013.

Su madre, principal amor

Gabriel Jesus y su madre en la celebración de la Copa América. (Getty) Gabriel Jesus y su madre en la celebración de la Copa América. (Getty)

En los últimos años, no se le ha conocido novia a Gabriel Jesus, pro lo menos no públicamente. El crack brasileño es bien cercano a su madre y lo ha dejado claro cada vez que ha podido. Siempre al lado de su madre, con la que ha celebrado títulos, cumpleaños y más.



Su padre dejó la familia tan pronto como él nació, así que la que se encargó de ser el sustento de su familia, fue su madre. " Le debo todo a mi mamá en ese período. Porque un montón de chicos en Brasil, cuando son de origen humilde, deben empezar a trabajar para ayudar a la familia. No pueden hacer fútbol, escuela y trabajo. Así que el sueño se muere en ese punto. Pero mi mamá creía en mí. Por la razón que fuese, creía en mí. Y me decía que continúe, no importa lo que tuviese que hacer ", recuerda.

