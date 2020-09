Si bien el regreso de Gareth Bale al Tottenham no fue sorpresa, pues desde semanas atrás ya la prensa inglesa daba información de que volvería a la disciplina de los ‘Spurs’, lo que sí ha causó extrañeza fue conocer el dorsal que lucirá el galés, el ‘9’. Un número habitualmente reservado para los goleadores y que tomará tiempo acostumbrarse verlo en Bale, quien en sus siete años en el Real Madrid siempre lució el ’11′. Sin embargo, para el futbolista, su nuevo dorsal no es algo nuevo. De hecho ya lo llevó en su primera etapa en la Premier League, como él mismo ha contado.

Gareth Bale ya fue durante un tiempo, poco, el '9′ del Tottenham y él mismo se ha encargado de contar cómo fue, en una historia que no muchos sabían.

Y es que durante una pretemporada, el extremo fue el '9′ del equipo de Londres: “Fue cuando quería cambiar del 3 al 11, que lo tenía Van der Vaart. Así que en pretemporada llevé el 9”, reveló Bale durante su primera entrevista como nuevo jugador de los ‘Spurs’ para la temporada.

De regreso a casa

“Es bonito estar de vuelta. Es un club muy especial para mí, aquí es donde me hice un nombre. Es un club fantástico, con seguidores fantásticos y es increíble estar de vuelta”, apuntó el extremo de 31 años, que llegó a su nuevo club tocado en una rodilla y estará aproximadamente un mes de baja.

“Ahora tengo que trabajar para ponerme en forma y poder ayudar equipo, ojalá ganemos trofeos”, deseó el galés. “Cuando me fui siempre pensé que me encantaría volver y se dio la oportunidad”, aseguró Bale. “Es un buen momento para mí, tengo hambre y estoy motivado para hacerlo bien para el equipo. No puedo esperar para empezar”, indicó el jugador.

Sobre el Real Madrid

“En el Madrid he aprendido a tener mentalidad para ganar títulos. No te das cuenta hasta que no estas ahí, saber gestionar las situaciones en las finales, la presión... Eso se gana con la experiencia. Ojalá pueda aportar eso al vestuario, transmitir que podemos ganar títulos, transmitir mentalidad ganadora. He hablado con el presidente y tenemos que llevar al club al siguiente nivel”, afirmó.

