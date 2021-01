Pasó de ser uno de los traspasos más caros en su momento a ser uno más. Gareth Bale sigue sin funcionar ni arrancar en el Tottenham y eso no solo se hace notar en el campo de juego, sino también en el mercado de fichajes, donde el aún jugador del Real Madrid viene en ‘picada’ y de su valor de 90 millones de euros, ya no queda nada.

El valor actual del galés pasa de 90 millones a 20 millones y apunta a salir por menos de 10 ‘kilos’ o gratis. Llegó al Real Madrid como el fichaje más caro de la historia y se irá como un futbolista marginado y al que nadie quiere en su equipo.

El tiempo ha acabado dando la razón a Zidane. No es que Bale estuviera mal porque no tenía minutos, o porque no se sentía cómodo en el vestuario, sino porque sus mejores años, al parecer, ya han pasado. En el Tottenham no ha conseguido, de momento, dar la talla.

Pelea con ‘Mou’

Según un video que ha colgado el propio Tottenham en sus redes sociales, Mourinho amenaza a Bale con mandarlo de vuelta al Real Madrid. Aparentemente, el galés no se esforzaba lo suficiente en las prácticas y colmó la paciencia del luso de 57 años.

“¿Quieres estar aquí o quieres irte a Madrid a no jugar?”, aseguró el técnico en un video que publicó el Tottenham. Como era de esperarse, las imágenes no han tardado en viralizarse en las redes sociales.

