Gareth Bale sorprendió al mundo el último lunes con el anuncio del final de su carrera. Sí, el jugador galés, uno de los mejores de la historia de su país, decidió colgar las botas con solo 33 años y las reacciones a lo largo del planeta empezaron a darse en cadena. Uno de los primeros entrenador en pronunciarse ha sido nada menos que Josep Guardiola, el técnico del Manchester City que no dudó en alabar la carrera del ‘Expreso de Cardiff’ y dijo que ahora “será un fantástico jugador de golf”, deporte que representa su otra pasión.

“Menudo futbolista”, dijo Guardiola este martes en rueda de prensa. “Ha tenido una gran carrera y ganado muchos títulos. Ha representado a Gales más de 100 veces. Ahora va a poder convertirse en un fantástico jugador de golf”, añadió el técnico, que se mostró abierto a invitarle a jugar con él: “Antes estaba muy ocupado, ahora quizás puede. Le volveré a invitar”.

Sobre haberle intentado fichar en algún momento de su carrera como entrenador, Guardiola admitió que Bale, que anunció su retirada después de 17 años de carrera en la que ganó, entre muchos otros títulos, cinco UEFA Champions League, ha sido siempre “muy caro”.

“Después de haberlo sopesado cuidadosamente, anuncio mi inmediata retirada del fútbol de clubes e internacional”, dijo Bale en un comunicado publicado en sus redes sociales. ”Me siento increíblemente afortunado de haber logrado el sueño de dedicarme al deporte que amo. Me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Momentos muy buenos y momentos malos en 17 temporadas que son imposibles de repetir, me depare lo que me depare el futuro”, subrayó.

La carrera de Bale le llevó del Southampton, al Tottenham Hotspur, que pagó 15 millones de euros por él en 2007. En los ‘Spurs’ se convirtió en uno de los jugadores más importantes del mundo, actuando por la banda izquierda, tanto de carrilero como de extremo, lo que despertó el interés del Real Madrid, que en 2013 desembolsó 100 millones de euros por él.

En el club blanco cosechó sus mayores éxitos, con cinco títulos de la Liga de Campeones, siendo decisivo en dos finales, además de tres ligas, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y una Copa del Rey.





