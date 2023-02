Carlos Henrique Casemiro y Marcus Rashford fueron los autores de los primeros goles (2-0) de Manchester United vs. Newcastle en el marco de la gran final de la Carabao Cup en el mítico estadio de Wembley. Los jugadores del equipo de Ten Hag no tuvieron que sufrir mucho para vencer la resistencia del mediático Loris Karius.

Tras un par de intervenciones del portero alemán, y cuando el Newcastle mejor jugaba, cayó el 1-0 del United. Un buen centro desde la izquierda que ejecutó Luke Shaw terminó en el centro del área de las ‘Urracas’ y allí estaba el volante brasileño para anotar el primero con un remate.

No pasó mucho tiempo para que el cuadro de Old Trafford encuentre el segundo gol del partido. Tras un pase largo, Rashford se metió al área del Newcastle y sacó un remate sin mucha fuerza, pero que bastó para vencer la resistencia de Karius. El marcador no se volvió a mover más en el primer tiempo.





Manchester United 1-0 Newcastle: gol de Casemiro

Manchester United 2-0 Newcastle: gol de Rashford

¡Manchester United campeón!





Casi cinco años después de su último título, el Manchester United volvió a saborear la plata. La larga espera de los ‘Diablos Rojos’, desde la Europa League de 2017, terminó en Wembley, donde culminaron su metamorfosis en campeones con la conquista de la Copa de la Liga frente al Newcastle United (2-0).

El United, cinco años después, volvió a levantar un título, la sexta Copa de la Liga de su historia, a tres del Liverpool, que lidera esta competición con nueve entorchados. Los ‘Diablos Rojos’ desempatan con Aston Villa y Chelsea, que tienen cinco cada uno.

Es la primera piedra de un cuarteto de títulos que parece imposible, pero del que el United ya tiene la primera pata. Ahora queda la Premier, en la que está a ocho puntos del líder, la FA Cup -está en octavos- y Liga Europa, en la que también está en octavos.





