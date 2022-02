Ha vuelto a sonreír. El último mes para Philippe Coutinho ha sido una auténtica ‘locura’. Ha sido capaz de pasar del ostracismo a sentirse futbolista nuevamente, y uno importante. En el duelo entre Aston Villa vs Leeds United por la fecha 24 de la Premier League, su primer partido como titular en su vuelta al fútbol inglés, el brasileño se lució con un golazo y dos asistencias.

Sobre los 30 minutos del primer tiempo, y luego del madrugador y sorpresivo tanto de Daniel James a los 9′, apareció Coutinho para recibir un buen centro en el área, perfilarse para su pierna hábil, y sacar un disparo esquinado para el 1 a 1 del encuentro.

Sin embargo ahí no quedó todo para el brasileño, que este miércoles jugó su primer partido como titular con el Aston Villa de Steven Gerrard, al que llegó en enero y en su debut, marcó nada menos que frente al Manchester United. ‘Cou’ también dio dos asistencias.

Asistencia para la remontada

La primera fue a los 38 minutos para Jacob Ramsey. Coutinho recibió en la mitad del campo y de espaldas, pero gracias a un gran control orientado, quedó de frente listo para atacar, y metió un milimétrico pase para que su compañero anote el 2-1.

La asistencia de Coutinho a Ramsey para el 2-1 del Aston Villa al Leeds. (Video: ESPN2)

Nueva habilitación a Ramsey

Y antes del final de la primera mitad, a los 43′, el Aston Villa repitió la fórmula de su dupla goleadora. Coutinho asistió nuevamente de estupenda manera para el doblete de Ramsey y el 3-1 sobre el último tramo del primer tiempo.

Nueva habilitación de Coutinho para el doblete de Ramsey. (Video: ESPN 2)

No obstante, para los intereses de Coutinho y de Gerrard, la historia no terminó ahí, pues en los descuentos, nuevamente Daniel James se hizo presente en el marcador y puso el 3-2 parcial. Mientras que a los 63′, Diego Llorente se encargó de anotar el empate de los de Marcelo Bielsa. El resultado no se movió más.





