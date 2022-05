Insaciable. No para y no se cansa de seguir sumando goles a sus registros. Cristiano Ronaldo no podía faltar este lunes y apareció a los 62 minutos del encuentro entre Manchester United vs Brentford por la Premier League, para marcar con mucha frialdad, determinación y precisión el 2-0 de su equipo en Old Trafford desde el punto penal.

Fue el propio luso quien generó la falta, al ganarle la posición a Rico Henry. Primero le puso muy bien el cuerpo para colocarse delante de su defensor y después genear el penal de manera muy viva. Ya ante el portero, logró engañarlo y mandó su remate al fondo del arco.

O gol de pênalti de Cristiano Ronaldo.



United 2 a 0. pic.twitter.com/e14yaVIDTm — Cristiano Ronaldo Deprê (@DepreRonaldo) May 2, 2022

Manchester United vs Brentford: lo que se viene

Tras el duelo en Old Trafford, Manchester United buscará seguir soñando con poder alcanzar los puestos de clasificación a la próxima Champions League, aunque su propio entrenador Ralf Rangnick ve complicada esa posibilidad.

Lo cierto es que la Premier League aún está en juego y los ‘Diablos Rojos’ jugará en la siguiente fecha ante el Brighton, el sábado 7 de mayo.

Por su parte, el Brentford de Eriksen ya alejado de puestos de la baja, afrontará el ‘sprint’ final del torneo buscando sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Su siguiente encuentro será ante el Southampton.





