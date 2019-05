No apto para cardíacos: el gol de Murray y ‘Kun’ Agüero en Manchester City vs. Brighton [VIDEO]

Un golpe que hacía tocarse la cabeza a Guardiola y la respuesta inmediata del ‘Kun’ Agüero, el héroe de los ‘Citizens’ en este clase de partidos en la Premier League. En el Manchester City vs. Brighton , hubo dos goles de manera inmediata en el Armex Stadium. Primero fue Murray para los locales a los 27 minutos de juego y un minuto después lo hizo Sergio Agüero para poner el 1-1 momentáneo en ese entonces en el partido jugado por la liga inglesa.



Luego del tanto de Sadio Mané en el partido de Liverpool vs. Wolverhampton en el estadio de Anfield Road, el duelo del conjunto de Pep Guardiola se llenó de goles. Un error en salida de Ederson propició la anotación de Murray, que detuvo los corazones de los fanáticos del City, así como del propio técnico catalán que se quedaba mudo en su banquillo.



El gol del Brighton sobre el Manchester City en Premier. (Video: ESPN)

El gol del ‘Kun’ Agüero en Manchester City-Brighton. (Video: ESPN)

No obstante, la respuesta no se hizo esperar de parte del ‘Kun’ Agüero. El delantero argentino recibió una asistencia de David Silva y respondió con un remate de zurda para igualar el partido, que define al campeón de la Premier League en lo que es un día histórico.



Liverpool también se encuentra en la final de la Champions League, por lo que si no hay título de la liga inglesa, puede tener el premio consuelo contra el Tottenham.



