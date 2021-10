El partido Leicester City vs. Manchester United generó gran expectativa en la fecha 8 de la Premier League y los futbolistas respondieron de gran forma en el campo. A pesar de lo igualado del cotejo, los ‘Foxes’ lograron imponerse con categoría en el marcador con los goles de Jamie Vardy y Patson Daka en la recta final.

Las acciones decretaban un empate hasta los 77′, cuando Caglar Soyuncu apareció para poner el 2-1 de Leicester, pero a los 82′ respondió Marcus Rashford con el 2-2 parcial. Las emociones parecían terminar, aunque los ‘Red Devils’ volvieron a mostrar fragilidad en la línea de zagueros, razón por la cual se quedaron con las manos vacías.

En la jugada siguiente del empate del Manchester United, el equipo local, impulsado por el apoyo de sus hinchas en el King Power Stadium, aceleró el ataque por la izquierda. Ayoze Pérez recibió, fue entrando al área, acumuló hasta a tres defensas y dio un toque sutil atrás, para la llegada de Jamie Vardy (83′).

A pesar de que el remate no parecía fácil de concretar, el experimentado goleador logró definir con mucha calidad e infló las redes por el poste izquierdo de David De Gea. El portero español no alcanzó el esférico a pesar de su gran estirada, pero no era la única vez que vería caer su arco.

Sobre los 90′, Leicester generó un tiro libre casi a la altura del córner y enviaron a toda su gente al área de Manchester United, con la intención de sacar provecho. Youri Tielemans sacó el centro al primer poste y nadie conectó, aunque por detrás de todos apareció Patson Daka, muy atento.

Daka marcó en la victoria de Leicester City sobre Manchester United. (Video: ESPN)

En principio, el delantero no tuvo un buen control, aunque se vio favorecido por no tener marca cercana y marcó el 4-2 final. De esta forma, los ‘Foxes’ vuelven al triunfo luego de tres encuentros y suben a la casilla 11 con 11 puntos, mientras que los ‘Red Devils’ se quedan en el quinto puesto con 14 unidades.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.