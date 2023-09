Durante una rueda de prensa, el exentrenador del FC Barcelona y actual entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aprovechó para referirse al caso de Negreira y defender al club azulgrana de las acusaciones de haber comprado árbitros y así ver ganado partidos importantes en LaLiga. “El Barça ganó porque fue superior a sus rivales”, aseguró el español que ganó un triplete con los catalanes.

Recientemente se reveló que el Barcelona habría efectuado pagos por más de siete millones de euros durante 17 años al segundo al mando del Comité Técnico Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira. Frente a esta situación, ‘Pep’ salió en defensa del conjunto azulgrana. “Lo sé porque fui parte del Barça”, agregó el entrenador del equipo inglés en la previa del enfrentamiento contra el Wolverhampton.

El juez instructor del caso Negreira, Joaquín Aguirre, emitió un auto en el que argumenta que los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del CTA podrían constituir indiciariamente un presunto delito de cohecho. Este tipo de delito no requiere demostrar la manipulación de partidos específicos y conlleva sanciones más severas que el delito de corrupción entre particulares que se les imputaba previamente a los investigados.

Ante esta polémica, los medios de comunicación británicos preguntaron a Guardiola sobre su postura en el mayor escándalo en la historia reciente del fútbol español. “Estoy seguro de que el Barça ha ganado, y para lograrlo en España debes desempeñarte mucho mejor que los demás, porque ha sido superior a sus rivales”, declaró. “Estoy convencido porque estuve allí. Cuando ganamos, fuimos superiores. Y cuando no lo eres, pierdes”, subrayó el catalán. En este contexto, el entrenador del Manchester City solicitó cautela en el proceso judicial.

Como se recuerda, durante su etapa como entrenador del Barcelona, Guardiola ganó todo, siendo considerada por muchos como una época dorada. “A nosotros también se nos acusó de hacer las cosas mal (incumplir el fair play financiero). Hay que permitir que la justicia siga su curso”, explicó Guardiola. “Por lo que he escuchado, aunque ya no formo parte del club ni de Barcelona, parece que el Barça no sobornó a un árbitro para obtener favores en sus resultados. No lo he presenciado, así que prefiero esperar antes de expresar una opinión”, concluyó la leyenda azulgrana.

¿Cuántos títulos ganó Pep Guardiola en el Barcelona?

El debut de Pep Guardiola en la gestión de alto nivel fue verdaderamente destacado. En su primera temporada, la 2008-2009, logró el histórico triplete al ganar La Liga, la Copa del Rey y la Champions League. Los jugadores rápidamente adoptaron su filosofía para desplegar un fútbol total, tanto en España como en Europa.

Su equipo defendió exitosamente el título de La Liga en las dos temporadas siguientes, a la par que obtuvo otra Champions League en la campaña 2010-2011, y una segunda Copa del Rey en la temporada 2011-2012. Asimismo, el Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de la UEFA y del Mundial de Clubes en cada ocasión después de sus victorias europeas.

Además, Guardiola se llevó la Supercopa de España en los años 2009, 2010 y 2011. En total, su brillante carrera al mando del Barcelona se tradujo en un impresionante currículum, con un total de 14 títulos, ocho a nivel nacional y seis a nivel internacional.





