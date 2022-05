No solo el jugador o el club y sus hinchas están esperando ver la próxima temporada a Erling Haaland con el Manchester City. Aunque claro está que el noruego tendrá que adaptarse a la ‘filosofía’ Guardiola y ello puede que le tome algún tiempo. Y no necesariamente solo dentro del campo, sino también fuera de este, en el día a día con las reglas y costumbres. Y uno de los puntos en lo que se ve ya algún tipo de dificultad en esa convivencia tiene que ver con la dieta del noruego.

A Haaland no por nada lo llaman el ‘Cyborg’. Sus grandes cualidades como delantero se sustentan en gran parte a su portento físico, y éste se sostiene en una rigurosa dieta de seis comidas diarias y casi 4 mil calorías, que el jugador de 21 años sigue al pie de la letra.

De hecho, el aún jugador del Dortmund tiene su propio chef, que le facilita cumplir su dieta a base platos de pasta y de pollo cocido sin utilizar sal ni aceite. Ello, sumado a su exigente rutina de entrenamiento, le garantiza ser una máquina en cada juego.

Sin embargo, como todos, Haaland tiene una debilidad en su dieta. Cada cierto tiempo, el noruego se da algunos ‘premios’ o licencias en su alimentación y es entonces cuando busca su plato favorito: pizza de kebab. “Realmente me gusta el kebab. Me encanta, aunque eso no significa que lo coma todo el tiempo”, contó en una entrevista reciente el futbolista.

Así señala el medio inglés ‘The Sun’, que explica que este platillo es el favorito de Erling desde que era un niño. Sin embargo, para su mala suerte, una de las reglas de Guardiola en el Manchester City tiene que ver, precisamente, con las pizzas.

Ya en el 2016, Gael Clichy, exjugador del City, confesó en una entrevista que ‘Pep’ prohibió a sus jugadores comer pizza. Una medida con la que intentaba que sus futbolistas no perdiesen la forma, y aunque con los años tal vez haya flexibilizado esta norma, lo cierto es que alejar a Haaland de su platillo favorito será una misión casi imposible. Quedará ver cómo armonizan en este apartado el jugador y técnico.





