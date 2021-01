Sigue en la puerta de salida del Tottenham y con su futuro en el aire. Harry Kane podría abandonar la ciudad de Londres para emprender una nueva aventura lejos de las órdenes de Mourinho y uno de sus posibles destinos podría ser el Real Madrid, con el que ya hubo contacto en el pasado.

Sin embargo, en los ‘Spurs’ no quieren dejar salir al delantero inglés y no solo los directivos o la afición, sino también exjugadores como el histórico gigante Peter Crouch, quien se animó a recomendarle a Kane no fichar por los ‘blancos’.

“Si ganas algo con el Tottenham va a significar 10 veces más que ir al Real Madrid y ganar algo”, aseguró el exfutbolista inglés según informa el Daily Star.

Además, Crouch expone sus argumentos para convencer al delantero. “A veces el césped no siempre es verde. Es un futbolista top y se merece lo mejor así que nadie puede culparlo si se quiere ir”, señala.

Aunque luego agrega y advierte: “Pero siento que si tiene alguna oportunidad de ganar algo con los Spurs significaría mucho más que, por ejemplo, ganar una liga en otro país. En cambio, en el Tottenham, si gana algo le construirían una estatua, ¿no?”, argumentó el inglés sobre los beneficios que tendría continuar con los ‘Spurs’.

Jugaron juntos

El ex delantero de los ‘Spurs’ cree que el lugar de Kane se encuentra en el club de la Premier League. Recuerda cuando coincidió con él en los primeros años de Kane y la magia que desprendía sobre el terreno de juego. Admira su gran capacidad ofensiva y le impulsa a que continúe contribuyendo a los éxitos del equipo.

“Ha sido magnífico verlo evolucionar. Estaba en el Tottenham cuando él vino siendo un niño y entrenaba con nosotros. No diría que apareció de la nada y todos exclamamos, pero siempre marcaba en los entrenamientos, tenía algo”, recuerda.

“Usa los dos pies, uno se da cuenta de cómo ha trabajado en eso, es bueno en el juego aéreo y ha adaptado su fútbol. Eso se ve este año cuando retrocede a esos pequeños huecos, como hacía Teddy Sheringham. También hace pases muy rápidos a Son… y sigue marcando goles como siempre. Es uno de los mejores delanteros de Europa, sin ninguna duda”, concluyó Crouch.

