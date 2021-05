Suenan las alarmas en Tottenham. Harry Kane ya estaría en busca de un nuevo equipo para la próxima temporada. Según ‘Sky Sports’, el delantero se ha reunido con Daniel Levy para comunicarle que dejará al cuadro inglés este verano. Los grandes equipos de Europa estarían tras los pasos del futbolista para hacerse con sus servicios.

Sin embargo, Daniel Levy es uno de los mejores negociadores de Europa, pues en numerosas ocasiones ha logrado retener la salida del delantero del cuadro inglés. Por ejemplo, el empresario logró traer de vuelta a Gareth Bale a Tottenham, y se habla del posible fichaje de Luka Modric para la siguiente temporada.

Según medios ingleses, Chelsea, Manchester City y Manchester United son los principales equipos que estarían tras los pasos de Harry Kane para la próxima temporada. Estos clubes ya se habrían puesto en contacto con la agencia de representación del delantero inglés, según el medio inglés ‘Sky Sports’.

Por el momento, Tottenham espera poder seguir contando con Harry Kane, pues el delantero ha logrado desempeñarse de una manera óptima en el cuadro inglés. Sin embargo, en caso no logren retener al futbolista, la directiva de los ‘Spurs’ ya estaría en busca de su sustito en el mercado de pases.

Además, Kane espera quedarse en Inglaterra, donde es considerado uno de los mejores jugadores de la actualidad. Eso sí, el delantero no tiene apuros, pero espera poder encontrar nuevo equipo antes del inicio de la Eurocopa. ‘Sky Sports’ habla de que el futbolista inglés ya quiso marcharse hace una temporada, pero la directiva ‘Spurs’ retuvo su salida con la llegada de José Mourinho.

Ahora, tras un año con resultados que la directiva no esperaba, Kane aseguró que su futuro no se encuentra en Tottenham. Por el momento, aún no define su próximo destino, pero es casi seguro que el equipo que quiera contar con sus servicios deberá desembolsar una gran suma de dinero.





