Los problemas en Manchester United se han ido acabando con el paso de la temporada, pero hay ciertos detalles que necesitarán afinar para comenzar la segunda parte del año de la mejor manera. Para Erik Ten Hag, hacer cambios en la zaga central es parte de las prioridades. Uno de los sacrificados sería Harry Maguire quien ha perdido gran protagonismo en el equipo.

Maguire fichó en el verano de 2019 por una suma de 80 millones de euros y se convirtió en el defensa más caro de la historia. Las expectativas respecto al ex del Leicester City eran muy altas, y tras un primer año rindiendo a un buen nivel, rápidamente comenzó a pegar un bajón.

Luego de dos años con errores graves que significaron pérdida de puntos para los red devils, se esperaba que con Ten Hag pueda elevar su nivel. Sin embargo, la situación se mantuvo igual y parece haber llegado al límite del técnico quien ya piensa en venderlo.





¿Quiénes desplazaron a Maguire?

La continuidad de Maguire se veía respaldada en los últimos años por la ausencia de centrales de jerarquía en Manchester United. El inglés aportaba en este aspecto y hasta se convirtió en capitán. Sin embargo, la llegada de Lisandro Martínez y Raphael Varane lo dejaron en el banco de suplentes.

De acuerdo a lo informado en The Guardian, el central posee contrato hasta junio de 2026, pero ya tiene el cartel de transferible para cualquier otro equipo. El ex DT de Ajax considera que lo mejor para el equipo es que el ex del Leicester City abandone el verano que viene Old Trafford.

A pesar de ser uno de los fijos en la Selección de Inglaterra, este panorama no es el mismo en su club. Disputar el Mundial Qatar 2022 puede servirle como impulso para cambiar la idea de Ten Hag y quizá reafirmar que ya no lo necesita y puede fichar a alguien con mejores condiciones.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor