Tras la participación de Bélgica en el Mundial Rusia 2018, Eden Hazard dejó entrever que su futuro para el 2018-19 podría estar en el Real Madrid . Al parecer, en Chelsea se han tomado muy en serio sus palabras y ya han identificado en el mercado a dos cracks que puedan ocupar su lugar en la plantilla 'blue'.



De acuerdo a medios ingleses, el equipo de Stamford Bridge buscaría tapar la salida de Hazard a Real Madrid con el fichaje de Nabil Fekir y Hirving Lozano . Ambos jugadores gustan en el equipo inglés y la suma a pagar sería un promedio de 70 millones de euros.

Lozano fue una de las figuras de México en Rusia 2018. Lozano fue una de las figuras de México en Rusia 2018.

Nabil Fekir, jugador del Lyon y campeón con Francia en el Mundial Rusia 2018, parecía estar fichado por el Liverpool. Sin embargo, las negociaciones se cayeron a último momento y ahora el Chelsea tomaría partida para contratarlo en el presente mercado de pases.



Respecto al fichaje de Hirving 'Chucky' Lozano , este es uno de los jugadores que causó sensación en la participación de México en el Mundial 2018. Ha sonado en el FC Barcelona, pero sería el Chelsea el club que realmente se anime a ficharlo desde el PSV de Holanda.

Nabil Fekir suena en el Chelsea. (AFP) Nabil Fekir suena en el Chelsea. (AFP)

Sobre la salida de Hazard a Real Madrid

"Después de seis maravillosos años en el Chelsea puede que sea la hora de descubrir algo diferente. Yo puedo decidir si me quedo o me voy, pero el Chelsea tendrá la última palabra. Si me dejan salir, ya se sabe cual es mi destino preferido", dijo Hazard hace unos días dejando en evidencias sus intenciones de llegar a Real Madrid.