Jugó un Mundial y una Eurocopa y en su momento llegó a ser considerado una de las máximas promesas del fútbol inglés, donde llegó a convertirse en todo un crack del balompié con el Newcastle. Sin embargo, ya con 43 años de edad, reveló que sufre una rara enfermedad llamada colangitis esclerosante primaria, que provoca graves daños hepáticos. Kieron Dyer reveló que vive un drama y lleva varios meses esperando por un transplante.

“Si no me hago el trasplante, mi hígado va a fallar y no hay nada que puedan hacer por mí”, relata desesperado, aunque al mismo tiempo consciente de que hay personas en mayor estado de urgencia.

“Empiezo a sentirme cada vez más fatigado, pero no estoy en la categoría de súperurgente, por lo que podría tener que esperar unos meses más para recibir la llamada hasta que mi hígado esté realmente mal”, afirma Dyer.

“No hay suficientes hígados para la cantidad de solicitudes y personas que lo necesitan”, señala el excentrocampista, que con Inglaterra jugó el Mundial del 2002 y la Eurocopa del 2004.

Eso sí, pese a que el tiempo le juega en contra, el inglés no pierde las esperanzas. “Tengo suerte de que hayan descubierto lo que estaba mal. Sé que dependo de la mala suerte de otra persona para tener la oportunidad de vivir una vida larga y feliz. Pero espero que quienquiera sea el donante, pueda hacerlo sentir orgulloso”, señala.

Y añade: “Después de la operación te alentarán a mantenerte en contacto con la familia del donante y eso es algo que quiero hacer. Creo que si yo fuera alguien que ha perdido a un ser querido, me consolaría saber que a través de su generosidad alguien puede tener la oportunidad de tener una larga vida. Y espero continuar con este recuerdo. No quiero arruinar todo, sé lo valioso que es tener una segunda oportunidad“.

A nivel de clubes, Kieron Dyer jugó en el Newcastle (1999-2007), luego pasó al West Ham (2007-2011), regresó al Ipswich (2011) antes de poner fin a su carrera en Queens Park Rangers (2011-2013) y Middlesbrough (2013).





