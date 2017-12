Alexis Sánchez podría despedirse pronto de la camiseta del Arsenal. El atacante chileno vence contrato con su actual club a fines de la presente temporada, por lo que desde el mes de enero puede negociar con otro equipo sin que esto signifique una sanción de parte de FIFA. No obstante, el delantero ha hecho notar que en Instagram no piensa en otra cosa que no sea su cumpleaños.

Y es que este martes Alexis Sánchez cumple 29 años. En la mencionada red social dio un emotivo mensaje que rápidamente se volvió viral en su natal Chile. Pese al éxito que ha logrado en los últimos años, no olvida su pasado y lo duro que fue escalar dentro del deporte rey. A más de uno sus palabras le servirán como motivación.

"Nací el 19 de diciembre de 1988 en Tocopilla (Chile). Tenía un sueño: ser jugador de fútbol. Un día me dijeron que querían verme entrenar con los juveniles de Cobreloa. Estaba feliz y nervioso, miré el primer entrenamiento y pensé 'son muy buenos, no sé si lo lograré'. En ese momento no sabía que habían jóvenes tan buenos para el fútbol y tenían los zapatos de último modelo. Bueno, tuve mi primer entrenamiento y al tocar la primera pelota con mis pies, pensé en mi familia. DIJE: ESTE ES MI SUEÑO Y NADIE ME LO IMPEDIRÁ...", indicó Alexis en Instagram.

Desde que jugó en equipos profesionales de su país, nadie le puso las cosas fáciles al 'Niño Maravilla'. Tras su estancia por Colo Colo pasó por otro gran club de Sudamérica: River Plate. En el Monumental destacó, por lo que 2008 firmó por Udinese. Su historia en Barcelona es más que conocida y puso punto final en el Camp Nou a fines de la temporada 2013-14.

De otro lado Arsenal, cuadro de Alexis Sánchez, se verá las caras este viernes frente al Liverpool en Emirates Stadium por la fecha 19 de la Premier League. Está más que obligado a ganar para, al menos, mantenerse a distancia del líder Manchester City de Pep Guardiola (les lleva 19 puntos en la tabla de posiciones).