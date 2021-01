Su cierre de 2020 no fue nada bueno debido a las lesiones. Recién pudo volver hace unos días con una asistencia de crack con el Everton por la FA Cup. James Rodríguez espera que este regreso sea el último, y mientras la prensa inglesa lo sigue señalando, Carlo Ancelotti salió en su defensa, una vez más. El técnico italiano explicó por qué fichó al mediocampista colombiano.

“Lo que él tiene que hacer es entrenar correctamente, que así lo ha hecho durante la última semana, y luego tiene que jugar. James está en una buena condición. El hecho de que haya jugado 90 minutos en la FA Cup, me lleva a pensar que está en la mejor condición para el futuro”, dijo el entrenador en la previa del duelo frente al ‘Wolves’.

“No creo que tenga que mejorar su parte física, sino que tiene que mantener su calidad al máximo y esa calidad no es física. Cuando lo fichamos, no lo hicimos por querer un hombre con capacidad física, sino porque quería más calidad en esta plantilla. Esa es la única razón. Tenemos jugadores con físico y jugadores con calidad. El trabajo del entrenados es acoplar estas dos características para hacer el equipo mejor”, explicó.

El colombiano, que retornó oficialmente a la actividad en primer día del 2021 (ingresó contra West Ham), se perdió la recta final del 2020 por causa de una lesión que le impidió estar en cuatro compromisos de la Premier League y uno de la Copa de la Liga, que terminó con la eliminación de los suyos ante Manchester United.

Superado el problema físico y con las primeras sensaciones tras 27 minutos contra los ‘Hammers’, Carlo Ancelotti le dio la oportunidad a James en el tradicional torneo inglés de que saliera desde el inicio para brindarle rodaje y, sobre todo, colabore con el equipo en la FA Cup.

