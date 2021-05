Tras caer por 1-0 ante el descendido Sheffield United de la Premier League, el Everton fue el blanco de críticas por parte de la prensa inglesa. James Rodríguez no tuvo un buen partido y fue señalado por los medios. Específicamente, Richard Keys, presentador de BeIN Sports, arremetió contra el colombiano por sus actuaciones en la presente temporada.

El popular periodista inglés habló del delantero colombiano en su blog personal, donde aseguró que siempre estuvo en contra del fichaje del futbolista al Everton. “Él (James) no puede correr. Si pudiera, no lo haría. Juega por derecha y es un riesgo. No defenderá. Ponlo en el medio y los jugadores corren alrededor y fuera de él”, mencionó.

Asimismo, Keys aseguró que James Rodríguez es un futbolista irregular, pues no siempre tiene buenas actuaciones. “Sí, puede filtrar una buena pelota de vez en cuando, y su cambio de frente de marca registrada de derecha a izquierda puede ser efectivo, pero no todo el tiempo. Si no tiene gente que le haga un cambio, es un lujo en un equipo que necesita crecer”, agregó.

James Rodríguez ha marcado seis goles y nueve asistencias en 26 partidos en todas las competencias disputadas por el Everton en la presente temporada, lo cual es criticado por Keys. “Te está tomando del pelo, Carlo”, afirmó.

Del mismo modo, Keys aseguró que el entrenador italiano, Carlo Ancelotti, está haciendo mal al darle descanso al colombiano en la presente temporada. “Y no podía creerlo cuando escuché al comentarista Tony Jones decirle a una audiencia televisiva mundial que Ancelotti había ‘querido darle descanso por el resto de la temporada’ para que estuviera en condiciones de jugar con Colombia en la Copa América. ¿Pagan ellos su salario?”.

Como bien sabemos, el Everton jugará este miércoles 19 de mayo ante el Wolverhampton en el Goodison Park por la penúltima fecha de la Premier League. El partido iniciará desde las 12:00 p.m. (hora peruana).





