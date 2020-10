Carlos Ancelotti puede pagar caro haber forzado la vuelta de James Rodríguez, quien durante la semana parecía descartado por lesión, pero este domingo sorprendió verlo como titular ante Southampton en un partido en que los ‘Toffees’ no solo perdieron el invicto en la Premier League, sino también podrían perder al conductor colombiano por una nueva lesión.

Everton no pudo conseguir ser único líder de la Premier League y ahora comparte la punta de la tabla con el Liverpool. James Rodríguez demostró que no estaba al ciento por ciento, por lo cual cuadro local no tuvo problemas para asegurar el partido en la primera mitad.

El primer tanto lo anotó el mediocampista James Ward-Prowse (27′) quien fusiló mano a mano ante la salida de Pickford. Minutos después (35′), amplió la ventaja el delantero Che Adams, tras un error de la defensa del Everton.

James Rodríguez muestra molestias durante duelo ante Southampton.(Video ESPN)

Sobre los 80 minutos James Rodríguez evidenciaba problemas para seguir en el juego. El colombiano caminaba cojeando dentro del campo y por momentos se detenía para tomarse la parte posterior del muslo de su pierna izquierda. El rostro del mediocampista no solo alarma al cuerpo médico de Everton, que lo pensaba recuperado, sino que también enciende la alerta para la selección de Colombia de cara a la fecha doble de noviembre en las Eliminatorias a Qatar 2022. ¿Llegará en perfecto estado físico?





