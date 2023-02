Chelsea fue uno de los clubes que más fichó en la última ventana de transferencias. Enzo Fernández fue uno de los últimos en sumarse con un pago de 120 millones de euros, algo histórico para el fútbol argentino. Este momento ha generado diversas críticas, pero fue Joao Félix (quien también llegó a préstamo desde Atlético de Madrid) el principal defensor de su transferencia.

“Cada vez es más normal que se paguen cantidades así. El fútbol ha cambiado y esto va a ser habitual. Enzo se merece que paguen esa cantidad por él porque es joven y muy bueno. Tiene mucho margen para evolucionar y seguramente termine siendo de los mejores mediocampistas de Europa”, comentó el portugués para Diario AS.

Son más de 300 millones los que invirtió Chelsea en el periodo de invierno de la temporada 2022/2023. La idea central es reconstruir el flojo inicio que los ubica en el noveno lugar. Enzo fue parte de esta millonaria inversión y Joao confirma que se ha adaptado bien al grupo.

“Entró muy bien en el grupo. Llegó dos días antes de un partido y ya empezó a jugar y estuvo muy bien. Es un gran jugador”, señaló respecto al debut del ex River y Defensa y Justicia quien se sumó a los ‘blues’ en el último mercado de fichajes procedente de Benfica.





Félix habló sobre Simeone

Joao Félix llegó a Chelsea en calidad de cedido luego de tener pocos minutos en Atlético de Madrid, donde fue dirigido por Diego Simeone. Los rumores señalaban un ‘cortocircuito’ entre ambos, pero esto fue negado por el portugués alegando que también otros jugadores necesitaban más minutos.

“Yo siempre fui competitivo y de querer ganar. Con Simeone aprendí a competir de otra manera a la que no estaba acostumbrado. El Cholo me enseño a sufrir en la cancha y eso me hizo mejor”, destacó el ex Benfica que llegó al Chelsea a préstamo y que deberá volver a Madrid una vez termine la temporada actual.





