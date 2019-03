Rompió su silencio: Mourinho por fin habló de su mala relación con Paul Pobga en el United

José Mourinho ya no es más técnico del Manchester United y en sus últimas semanas en Old Trafford hubo más que un conflicto con Paul Pogba. La relación entre ambos referentes no era buena e incluso el técnico portugués llegó a mandarlo a la banca de suplentes en algunos cotejos.

Este martes, José Mourinho habló para la cadena internacional Bein Sports y rompió su silencio respecto a lo que pasaba entre Paul Pogba y él. No tuvo pelos en la lengua y habló de manera contundente.

"Siempre buscamos soluciones a los problemas, pero hay uno al que no le puedo encontrar solución: cuando el jugador juega, le gusta al técnico. Cuando no se le usa, no le gusta. Es algo que yo veo como básico y no se puede cambiar", sostuvo Mourinho.

Asimismo, indicó que también se trató de egos entre ambos. "Fue una cuestión de personalidad, manera de ser y pensar. Hay personas con las que tenemos más empatía. Algunos jugadores son muy buenos con algunos entrenadores y otras veces al revés", añadió.

De otro lado, José Mourinho es voceado para regresar al Real Madrid para la próxima temporada. Santiago Solari no continuaría al frente de la 'Casa Blanca' y el luso regresaría tras su marcha a mediados de 2013.

