De él se han dicho y dirán muchas cosas tanto a nivel profesional como personal. Aunque si algo no ha dejado lugar a críticas, es que va a ‘muerte’ con sus jugadores y se preocupa por ellos de manera integral, no solo dentro del campo. Y en el Tottenham no ha sido la excepción. José Mourinho tuvo un particular gesto que lo pinta de cuerpo entero y habla de su calidad de persona con Sergio Reguilón.

Y ha sido el propio jugador español exReal Madrid el que ha revelado el regalo navideño de ‘Mou’.

“Llegamos a entrenar el día 25 a las tres y tenía una caja en mi sitio. Lo abro y era un cochinillo cocinado ya. Me dijo ‘sé que estás solo en Navidad y así no tienes que cocinar la cena y cenas bien’”, contó ‘Regui’ para ‘As’.

“Tiene detalles que la gente no sabe en el día a día, pero para un futbolista que esté pendiente de cómo estás tú aparte del fútbol es muy importante”, explicó.

Conexión a la primera

Reguilón llegó esta temporada a los ‘Spurs’ y en lo que va del curso lleva ya 15 partidos. No marcó goles, pero sí repartió tres asistencias.

No es la primera vez que ‘Mou’ tiene un gesto con el lateral izquierdo, a quien después de la victoria ante el Manchester City, el propio DT utilizó su cuenta de Instagram para publicar el regalo para con él defensor.

“Una promesa es una promesa. Me costó 500 libras pero cumplo mis promesas Sergio Reguilón”, escribió el portugués en su perfil oficial y lo acompañó con una foto en la que se mostraba con el defensor de 23 años y una pieza de Jamón Ibérico 5J valuada en unos 660 dólares según advirtió el propio Mou.

Después de 16 fechas, el Tottenham lleva una racha de cuatro partidos sin victorias en la Premier League, lo que le hizo perder la posición de liderazgo. El conjunto de Mourinho suma 26 puntos y se ubica en la séptima posición, a seis unidades del líder Liverpool de Jürgen Klopp.

