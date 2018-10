José Mourinho vive uno de sus más duros momentos como director técnico. Y es que pese a ganarle 3-2 al West Ham in extremis en Old Trafford, los 'Red Devils' del Manchester United están lejos de los primeros puestos de la Premier League. Incluso, los dirigidos por el entrenador portugués no han mostrado su mejor versión de juego.

Este jueves, SKY Sports reveló los resultados de la encuesta que hizo a través de su web y redes sociales para elegir al mejor 11 que ha dirigido 'Mou' en su carrera como DT. Sorprende que los votantes solo escogieran a uno del actual plantel del United: David De Gea.

En la fotogalería de esta nota te presentamos los resultados finales del cuadro de Mourinho y hay varias figuras que han pasado y juegan actualmente en Chelsea. Fueron seleccionados Didier Drogba, César Azpilicueta, Eden Hazard y el recordado Claude Makelele. Puro crack que brilló en la Premier.