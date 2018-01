Jürgen Klopp sobre el traspaso de Coutinho al Barcelona: "No tenía otra opción"

Jürgen Klopp , entrenador del Liverpool , ha reconocido este viernes que, aunque peleó por retener al brasileño Philippe Coutinho , el club "no tenía otra opción" que venderlo al Barcelona.

El preparador alemán aseguró que está "decepcionado" por haber perdido al mediapunta a mitad de temporada, pero que entiende que su sueño era recalar en el Camp Nou.

Coutinho, de 25 años, fichó la pasada semana por el líder de la Liga española por 120 millones de euros (más 40 en variables) y se convirtió en el segundo futbolista más caro del planeta tras su compatriota Neymar, quien el pasado verano recaló en el PSG por 222 millones de euros.

"No teníamos otra opción. Si alguien debería estar enfadado y decepcionado ese es el entrenador del club del que se va", declaró este viernes Klopp en la rueda de prensa previa al partido de Premier League contra el Manchester City.

Philippe Coutinho era uno de los mejores jugadores del Liverpool dirigido por Jürgen Klopp. (Getty Images) Philippe Coutinho era uno de los mejores jugadores del Liverpool dirigido por Jürgen Klopp. (Getty Images)

"Pero no estoy enfadado porque sé que intentamos todo para convencer a Phil de que se quedara con nosotros. Sin embargo, ese era su sueño (jugar en el Barcelona). Cuando digo que dejó el Liverpool por el club que soñaba, es verdad, y tenemos que aceptarlo", prosiguió el alemán.



El equipo de Anfield, que marcha en cuarta posición en la liga inglesa, a 18 puntos del líder, el Manchester City, finalmente aceptó una propuesta del Barcelona después de un verano en el que rechazó hasta cuatro aproximaciones del club azulgrana por Coutinho.



"El club peleó hasta el último segundo e intentó todo para retenerlo. Habría sido muy difícil si le hubiéramos dicho: 'Mira, tu contrato está en vigor y tienes que seguir aquí', y luego hacerle jugar en la segunda mitad de temporada", sostuvo Klopp.

"No tenemos que reemplazarlo. Lo que tenemos que hacer es mejorar; ya hemos demostrado que hemos hecho un gran tipo de fútbol sin Phil", dijo.



"No quiero sonar irrespetuoso porque lo quería mucho, pero lo que tenemos que hacer es seguir hacia adelante. Hemos hecho un gran fútbol con él y también partidos muy malos. Mantenemos los ojos abiertos en el mercado, aunque no vamos a realizar fichajes locos", indicó el alemán.



FUENTE: EFE