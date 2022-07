Tras recibir el rechazo del Manchester City tanto por Aymeric Laporte como por Nathan Aké, el Chelsea, actualmente dirigido por Thomas Tuchel, se encuentra en la búsqueda de nuevas opciones para potenciar su defensa en este mercado de verano. Ante ello, tras la llegada de Kalidou Koulibaly, el conjunto londinense se lanzará nuevamente por Jules Koundé, uno de los objetivos del FC Barcelona. La directiva ‘blue’ espera retomar los contactos con los andaluces en las próximas horas.

Según la información brindada por el periodista Fabrizio Romano, haber perdido en el mapa a Aké y Laporte causó que el elenco inglés vuelva a tener consideración por el central francés. Eso sí, no es el único defensor al que siguen, puesto que también tienen un ojo puesto en Presnel Kimpembe, del París Saint-Germain e incluso piensan promocionar a su canterano Levi Colwill, una de las mayores promesas de la institución.

Cabe resaltar que esta noticia no va a sentar nada bien al FC Barcelona, por el hecho que se veían ya sin competencia para fichar a Koundé y estaban en una posición de sacar un buen descuento a su similar Sevilla. No obstante, la interrupción del equipo de Tuchel hará que el cuadro andaluz coja fuerza en el mercado y suba el precio de su estrella.

Por ello, el conjunto catalán deberá realizar con mucha rapidez las negociaciones para tratar de cerrar cuanto antes el fichaje del defensor galo, pero parece que las conversaciones podrían precipitarse.

Jules Koundé volvió a entrar en los planes del Chelsea. (Foto: EFE)

Tuchel explota por los jugadores no vacunados

“Conocí a algunos jugadores que también cogería sin vacunación, pero es algo que hay que tener en cuenta. Sí, tiene que ser así”, mencionó el estratega alemán cuando le preguntaron por la actualidad de N’Golo Kanté y Ruben Loftus-Cheek, quienes no han podido formar parte de la gira del Chelsea por no haberse vacunado contra el COVID-19.

Y sostuvo: “Ambos jugadores tomaron la decisión de no hacerlo. Nosotros tenemos que seguir las reglas. No han podido unirse a nosotros en este viaje. Ellos conocen las consecuencias, que no nos gustan. Nos hubiera encantado tenerlos aquí y esta no es la solución ideal. Pero una vez que la situación es así, había que encontrarle una”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.