Manchester City, mientras espera conocer a su nuevo rival en la Champions League (lo conocerá este 17 de marzo), no pierde el tiempo e hizo oficial este miércoles la renovación de Julián Álvarez. Una negociación que arrancó hace unas semanas con el fin de ‘blindar al delantero argentino con los ‘Citizens’, que tenía contrato hasta 2027 y es por eso que el club inglés se aseguró de tenerlo en su plantel por un tiempo.

El atacante llegó el pasado verano al Etihad Stadium sin ser un jugador estrella o conocido, pero eso se terminó con gran actuación en la Copa del Mundo Qatar 2022, donde Argentina se proclamó campeona del mundo contando.

Fue así que lel Mundial le dio más fama y reconocimiento, por ende, eso podría despertar interés de otros clubes y ante esa situación, el se aseguró con la ‘Araña’, su futuro en la delantera.

“Quiero agradecer al gerente, a los entrenadores y a todos en el City que trabajan en el club por todo lo que han hecho por mí desde que llegué en el verano. No podría haber pedido más. Este es un club que cuida a sus jugadores y me he sentido muy apoyado durante mi tiempo aquí. Ahora estoy concentrado en mejorar y ayudar al City a ganar copas”, sentenció ‘Juli’.

Cabe destacar que el acuerdo contempla la ampliación de su vínculo actual (firmó por un año más, hasta junio del 2028) y habrá una mejora a nivel económico (pasaría a cobrar el doble).

Según el diario británico Daily Mail, la oferta que le hizo el City a la Araña para extender un año más el vínculo firmado inicialmente comprende una suculenta actualización de su salario, que rondaría los 5.780.000 de dólares al año (USD 120.000 a la semana).

Este salto lo ubicaría por encima del arquero Ederson Morais y el defensor Nathan Aké. Sin embargo, continúa estando muy lejos de Erling Haaland, quien percibe USD 22 millones por año.

Brilla en Inglaterra

Desde su llegada al City, la Julián ha marcado 10 goles y dio tres asistencias en 32 partidos, de los cuales disputó 1581 minutos distribuidos en 14 encuentros de titular y 18 como suplente. Grandes números que le alcanzaron a la ‘Araña’ para tener un reconocimiento contractual y económico en Inglaterra.





