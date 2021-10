Más enemigos a la vista. Jürgen Klopp, actual entrenador del Liverpool, criticó duramente la compraventa del Newcastle United por parte del fondo saudí Public Investment Fund (PIF). El técnico alemán aseguró que este hecho es como lo que sucedió con la Superliga Europea, pero solo para un club.

Al DT de los ‘Reds’ poco le hace gracia que otro equipo haya sido adquirido por una de las familias más ricas del mundo, sustentando que este tipo de hechos pone en desequilibrio al fútbol y casi en automático aseguran una era de dominio. Ante dicha acción, el estratega mostró su descontento.

A través de una entrevista para Sky Sports, Klopp se opuso a la adquisición del Newcastle por el Fondo de Inversión de Arabia Saudita, ya que si en la Premier League hubo muchas dudas con respecto a la venta, no debían permitirla desde un inicio.

“No quiero hablar demasiado de ello, pero no puede haber dos opiniones sobre las preocupaciones sobre los derechos humanos en Arabia Saudí. No hay cuestión sobre esto. ¿Por qué se ha permitido pese a todas las dudas? No te puedo decir, debería explicarlo otra gente”, aseguró el DT.

Asimismo, el estratega del Liverpool comparó a las ‘Urracas’ con la Superliga Europea, torneo que iba a ser comandado por Florentino Pérez, pero que al final se cayó por la presión mediática en torno a la medida. Dentro del fútbol, diferentes clubes se mostraron en contra del proyecto, algo similar a lo que ocurre con el Newcastle, pero el parecer no hay nada que se pueda hacer y pronto serán potencia a nivel mundial.

“Si hablamos sólo sobre fútbol, a largo plazo van a ser una superpotencia. Es el tercer club que conozco que pertenece a un país y a una de las familias más ricas del mundo (en referencia a PSG y Manchester City). Esto les abre muchísimas posibilidades. Con la Superliga, todo el mundo se puso en contra. Es como la Superliga, pero solo para un club. El Newcastle se ha garantizado un papel dominante en el mundo para los próximos 20 o 30 años”, finalizó con respecto a su postura.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR