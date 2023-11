Kevin De Bruyne fue pieza fundamental en el Manchester City que ganó el histórico triplete la temporada pasada. Se esperaba que el jugador belga volviera a tomar las riendas del equipo en la actual campaña, pero sufrió una rotura en el tendón de la corva que lo alejó de las canchas. Luego de ser operado, se conoció que volvería a jugar a inicios de 2024. Sin embargo, este viernes, en una conferencia de prensa, Pep Guardiola se refirió a la evolución del mediocampista y aseguró que ha mejorado bastante. Eso sí, todavía no se sabe cuándo será su regreso.

El DT español fue optimista con el estado físico del futbolista, quien está ausente en el equipo desde agosto. “Hablé con él y me dijo que se siente muy bien. Aún no está entrenando con nosotros y no sé cuándo lo hará. Yo diría que está en la última fase antes de volver a entrenar con nosotros”, fueron las primeras palabras del extécnico del FC Barcelona.

“Creo que (su regreso) podría ser pronto, pero no lo sé aún. Con este tipo de lesión, no hay que meter presión. Hay que ir paso a paso. Que se recupere con calma. La lesión de Kevin fue grave, con operación incluida, así que es paso a paso. El siguiente paso será solo cuando tanto los médicos como Kevin consideren que es el momento correcto”, agregó.

Guardiola también se pronunció sobre John Stones, quien volvió a recaer en problemas musculares luego del encuentro ante Young Boys por la UEFA Champions League. “Está lesionado”, confirmó el entrenador. “No está listo para el partido ante Chelsea. Ya veremos después del parón internacional. No sé si estará disponible para enfrentar a Liverpool”, añadió.

Finalmente, fue consultado si Joško Gvardiol podría desempeñar el trabajo de Stones en el equipo. “Tal vez. Aún no lo demostró en los entrenamientos y ejercicios que hacemos para ver cómo se mueve en la zona central. Pero tiene 21 años, así que tal vez. Stones puede hacerlo porque hemos estado juntos durante ocho años; Gvardiol lleva aquí solo tres meses, así que necesitamos más tiempo”, concluyó.





Manchester City visita a Chelsea por la Premier

El próximo partido del Manchester City será nada menos que ante Chelsea, por la fecha 12 de la Premier League. Este compromiso está programado para jugarse el domingo 12 de noviembre desde las 11:30 de la mañana (hora peruana, dos horas más en Argentina). Sin duda, será el duelo más importante del fin de semana en Inglaterra.

En la liga inglesa, el equipo de Pep Guardiola recuperó el primer lugar, justamente después de que los ‘blues’ vencieran al Tottenham en la pasada fecha. Manchester City tiene 27 puntos, mientras que los ‘spurs’ se quedaron con 26 unidades. Un escalón más abajo están Liverpool y Arsenal, con 24 puntos cada uno.





