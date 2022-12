La Copa del Mundo Qatar 2022 ya es parte del pasado y lentamente las ligas de Europa van reiniciando su actividad. Una de las primeras en reanudar el juego fue la Premier League con el clásico Boxing Day y en la previa del Manchester City vs. Leeds United, Kevin De Bruyne, se deshizo en elogios con Julián Álvarez, campeón del mundo con la Selección Argentina. Hasta se animó a cuestionar a Pep Guardiola por los minutos que jugó el ‘Araña’.

“Creo que cuando llegó al club se hablaba de este joven talento de Argentina y al principio vimos que era un jugador con mucho talento”, fueron las primeras impresiones que reveló el volante belga al sitio oficial del club celeste, para luego continuar narrando: “Uno no sabe lo que puede pasar cuando vienen jugadores de Sudamérica, pero él ya parecía un jugador adulto jugando para nosotros. Me alegro por él, es un chico muy simpático y muy tímido. Pero puede llamarse a sí mismo campeón del mundo, ¡así que se sentirá genial!”.

Además, se refirió a la difícil adaptación que pueden sufrir los futbolistas tanto a un nuevo fútbol como país, el cual se ve que no fue tan complejo para el argentino: “Su inglés no es tan malo y venir de Argentina a Inglaterra es un mundo completamente distinto, así que creo que se ha adaptado muy bien y que también está contento aquí. Me alegro por él”.

Como si fuese poco, el capitán en los ‘Cuidadanos’ se animó a cuestionar al mismísimo Guardiola por los minutos de juego que le brindó a Julián: “Quizá tenía la sensación de que podría haber jugado un poco más, pero cuanto más avanza la temporada, más y más juega. De hecho, ha marcado bastantes goles”.

Hinchas juntan firmas para se separe de su novia

Emilia Ferrero, novia del delantero de Manchester City, fue criticada por su actitud con unos niños que buscaban tomarse una fotografía junto al campeón del mundo en Qatar 2022. Como era de esperarse, las imágenes alcanzaron un impacto negativo en redes sociales y la fémina quedó en el centro de los comentarios negativos.

Y es que tras una fuerte ola críticas hacia el accionar de Ferrero, en las últimas horas miles de hinchas argentinos lanzaron una insólita petición de firmas, con el objetivo de que el jugador de 22 años termine su relación con su pareja.

“Julián separate de Mary Jane”, se titula la solicitud que se realizó por medio de la página Change.org, la misma que en un día ya cuenta con más de 16 000 firmas recolectadas. Además, la persona que gestionó el acto asegura que la novia de Álvarez “arruina la imagen pública” del futbolista.





