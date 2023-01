No cabe duda que Keylor Navas es uno de los mejores porteros de la actualidad. No obstante, en el París Saint-Germain, el guardameta no contaba con muchas opciones para ser titular, tras la apuesta de Christophe Galtier por un joven golero como Gianluigi Donnarumma. Por ello, el futbolista costarricense buscó opciones en el mercado invernal y ya encontró nuevo equipo. Se trata del Nottingham Forest, que anunció la cesión del experimentado arquero para lo que resta de la temporada 2022-23.

“Keylor Navas es ‘Rojo’. Tu nuevo hogar te espera”, se lee en la publicación que realizó el conjunto de la Premier League en su cuenta oficial de Twitter. Asimismo, adjuntó un comunicado en el que anuncian todos los detalles del contrato que tendrá el futbolista norteamericano.

Cabe resaltar que en las últimas semanas se empezó a hablar sobre este traspaso, incluso algunos medios ingleses confirmaron que se había acordado los términos personales con el propio futbolista. No obstante, este martes 31 de enero, el traspaso se ha visto frenado debido a que el acuerdo entre ambas instituciones no se ha completado totalmente.

Fue el mismo Keylor Navas quien comunicó al cuadro francés su deseo por salir en este semestre, con la finalidad de sumar más minutos de juego, mismos que se les dificultaba obtener en el PSG con Gianluigi Donnarumma, quien es considerado como uno de los indiscutibles en el esquema de Christophe Galtier.

Dicho esto, será en las últimas horas del mercado invernal cuando el guardameta costarricense defina su futuro, confiando en que el PSG logre cerrar un acuerdo que benefice a todas las partes, definiendo los porcentajes del salario compartido que asumirá junto al Nottingham Forest.

Un nuevo drama en la carrera de Keylor Navas

Es necesario mencionar que esta no es la primera vez que el golero ‘tico’ se ha visto involucrado en una posible transferencia de último momento. Anteriormente, en el año 2015, Keylor Navas era uno de los objetivos que tenía el Manchester United, quien buscaba hacer un intercambio con el Real Madrid por David de Gea.

Aunque todo se encontraba en su fase final, un error en el fax terminó impidiendo que ambos clubes lleguen a un acuerdo, motivo por el que el guardameta terminó quedándose en el cuadro blanco. Eso sí, el portero siguió cosechando éxitos juntos a los ‘merengues’, puesto que meses después logró conquistar el título de la UEFA Champions League por tercera vez consecutiva.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.