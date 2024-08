La fama de Kyle Walker adquirió mayor notoriedad en los últimos meses y no precisamente por su desempeño como futbolista profesional. El actual jugador de Manchester City pasa por un conflicto familiar, luego de revelarse que cuenta con una doble vida amoroso: tenía esposa y amante. Sí, esta situación rebotó hasta la final de la Eurocopa 2024 (donde perdió con la Selección de Inglaterra ante España) cuando las tribunas contaron con respaldo de seguridad para evitar conflictos. Ahora, se pudo revelar que no tiene un hogar donde quedarse, ya que no lleva la mejor relación con ninguna de las mujeres implicadas.

Sucede que Annie Kilner, esposa de Walker, se enteró que cuenta con una doble vida y mantuvo una relación paralela con Lauryn Goodman. Al conocer la situación, la madre de sus primeros hijos decidió cortar todo vínculo con el seleccionado inglés, por lo que se quedó sin hogar ya que su amante también terminó con la relación. Ambas viven en las mansiones del de Kyle.

El hecho se hizo más público luego de conocer que el valor de las propiedades rodean los 4 millones de libras. En ese sentido, el jugador no tiene dónde y tuvo que recurrir a los dirigentes de Manchester City para poder facilitarse un departamento donde vivir.

Según relata el medio The Sun, Walker se encuentra en una situación crítica, sin poder accionar contra ninguna de las dos mujeres, debido a que también están con sus hijos y tienen todo el derecho de quedarse, tras las evidentes faltas del futbolista.

La circunstancia condicionó al jugador, de 34 años, quien no puede focalizar sus energías en los compromisos del club y, en paralelo, ocuparse de temas legales para recomponer, en el mejor de los casos, su relación con su esposa o, en su defecto, pedir la posesión de su hogar.

Por otro lado, el mismo medio tuvo la oportunidad de comunicarse con un amigo de Walker y Kilner para tener mayores detalles de la situación: “Ha estado viviendo en los apartamentos que son propiedad del club porque no tiene otro lugar a donde ir. Pensó que Annie lo aceptaría de vuelta después de que compartieran vacaciones familiares, pero ella no estuvo de acuerdo”.

La situación tuvo tensión en la Eurocopa

Este escándalo no es un tema reciente, pues estalló hace varios meses cuando se reveló que, sumado a los cuatro hijos con su esposa Annie Kilner, tenía una relación paralela con Lauryn Goodman; con la última, tuvo dos hijos más.

En enero, el propio futbolista admitió sus errores públicamente en una entrevista con The Sun, asumiendo la responsabilidad de sus acciones: “El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y me equivoqué. Necesito reconocer mis errores; se lo debo a todos. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder”.

Kilner y Walker se reconciliaron de manera momentánea: ella estuvo en los seis partidos de la Eurocopa, junto a sus cuatro hijos. Sin embargo, la situación volvió a ser un conflicto, al ver que Goodman estuvo también con uno de los hijos, vistiendo la camiseta de Walker.

El pequeño portaba el nombre ‘Papá en la espalda, con el número de Kyle. Hoy en día, Walker está separado de ambas.





