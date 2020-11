Durante los últimos meses, Real Madrid ha sonado como el próximo destino de Kylian Mbappé. Sin embargo, contra todo pronóstico, el Liverpool se ha metido en la pelea por conseguir el fichaje del joven delantero del PSG. De acuerdo a ‘Sunday Times’, los ‘Reds’ estarían tan interesados que no tendrían reparos en romper el tridente conformado por Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané para hacerle un hueco al francés.

Según la mencionada fuente, ninguno de los citados jugadores es imprescindible para Liverpool, por lo que a la primera gran oferta que llegue por alguno de ellos, la directiva del equipo de la Premier League no tardará en estudiarla. El dinero que deje la venta serviría para lanzarse definitivamente por Mbappé.

Kylian Mbappé llegó al París Saint-Germain en el 2017 procedente del Mónaco por cerca de 180 millones de euros. Firmó un contrato de cinco años, pero ha considerado que es el momento de probar nuevos retos en su carrera.

Esto le abrió los ojos a Liverpool, equipo que no ve con malos ojos tener un refresco en la zona de ataque que le dio una Champions League y un título de Premier League tras muchos años de espera.

No le faltan pretendientes

Kylian Mbappé tendría su futuro casi definido fuera de PSG. El atacante francés culmina contrato en 2022, pero no esperaría a ello para finiquitar su salida del último subcampeón de la Champions League. Ante ello, Real Madrid, Manchester United y Manchester City, levantaron la mano para ser los primeros en tener contacto con el jugador.

Según informa The Sun, el actual club del talentoso futbolista no quiere quedarse con las manos vacías, por lo que tiene en sus planes venderlo antes que su contrato culmine, pidiendo no menos de 320 millones de euros por su fichaje.





TE PUEDE INTERESAR