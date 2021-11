Es el jugador soñado por Klopp para el ataque del equipo de Anfield, que busca dar un golpe en el mercado con el fichaje del francés, además de contar con un recambio para Salah, por si este decide no renovar su contrato con los de Liverpool. El club inglés hará un último esfuerzo por meterse a la pelea con el Real Madrid con Kylian Mbappé y prepara un gran intento para que el francés se olvide los ‘blancos’ con un impresionante salario.

De acuerdo a información del portal madridista ‘Defensa Central’, en Anfield van a buscar un acercamiento de última hora y ofrecerle el sueldo más alto de la Premier League a Mbappé, de nada menos que de 30 millones de euros.

El gran inconveniente que tendrían, tanto el PSG como el Liverpool, para realizar una negociación de este tipo es la voluntad del jugador, quien ha dado pistas de querer continuar su carrera en el Bernabéu, aunque por ahora ha preferido no dar nuevas señales.

No da pistas claras de su futuro

“¿Mi futuro? No lo sé todavía. Estoy en París. Ya dije que he pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado de cada instante y continúo haciéndolo. Aquí, un montón de cosas importantes van a llegar, de grandes oportunidades, pero ya he hablado de ello antes”, sostuvo el ‘Bondy’.

De esta manera, Mbappé no confirma su decisión de quedarse en París, ni tampoco la posibilidad de ir a algún otro club de Europa. El objetivo del francés es pensar en el presente que tiene junto al conjunto parisino.

Por el momento, Kylian Mbappé tendrá que esperar al 1 de enero para poder ser libre de negociar con el club que desee su contrato y en el Madrid esperan tenerlo la próxima temporada a coste cero. Aunque, desde luego, con una importante prima.

De hecho, según el portal madridista ‘Defensa Central’, Florentino Pérez tiene reservada ya la suma de 40 millones de euros listos para transferir al de Bondy si se decide vestir de blanco el siguiente curso.

