Se llama Ivan Toney, tiene 27 años y juega como delantero en el Brentford de la Premier League. Su nombre ha ganado mucha notoriedad en las últimas horas tras conocerse que apostó contra su equipo en trece veces, lo que va en contra de la regulación de la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) y supone una de las infracciones por las que fue sancionado con ocho meses sin poder jugar. El atacante inglés apostó en 232 ocasiones, entre 2017 y 2021, de las que 126 de esas apuestas estuvieron relacionadas con competiciones en las que el club donde militaba Toney en ese momento.

En la documentación desvelada este viernes por la FA, se especifica que en 29 de esas 126 apuestas estuvo involucrado el club en el que jugaba Toney. De las 29 apuestas, 16 fueron a favor de su equipo en 15 partidos diferentes. Toney jugó en once de esos encuentros.

Las trece apuestas restantes fueron en contra de su club, pero el delantero no participó en ninguno de esos duelos. Además, Toney apostó en quince ocasiones por su gol. Sin embargo, la comisión reguladora que llevó el caso explicó que Toney no influyó en estos resultados y que por lo tanto no hubo amaños. “No hay pruebas de que el señor Toney estuviera en una posición para influir en los resultados de su equipo, porque o no estaba en el equipo o no podía jugar en esos momentos”, indicó la comisión.

La FA quiso sancionar con 15 meses a Toney, pero redujo la sanción a ocho después de que el inglés admitiera los hechos y de que un psiquiatra le analizara y le diagnosticara adicción a las apuestas. El especialista determinó que el futbolista necesitaba ayuda profesional.

Toney admitió mentir en sus primeras reuniones con la FA y aseguró que ha dejado de apostar en fútbol, pero no así en otros deportes y que está comprometido a tratar su adicción al juego con terapia. Pese a la sanción, que no permitirá a Toney jugar hasta enero de 2024, su club, el Brentford, está comprometido en ayudar al futbolista e incluso está en conversaciones para renovar su contrato.









