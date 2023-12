Hace una semana, Alexis Mac Allister sufrió una lesión en el partido de Liverpool ante Sheffield United que todo cabe indicar lo dejará fuera de las canchas por el resto del año. El impacto fue fuerte, aunque el diagnóstico arrojó que no tiene tanta gravedad; sin embargo, las últimas declaraciones de Jürgen Klopp (actual DT de los ‘reds’) comienzan a encender las alarmas tanto para el equipo de Anfield, como en la Selección de Argentina.

“Nunca antes había visto esta lesión en uno de mis jugadores, pero ahora la tenemos. Es un poco más complicado de lo que pensábamos en un primer momento. El otro chico le pisó la rodilla y el perno atravesó prácticamente el músculo hasta llegar al hueso”, comentó en cuanto a la lesión y acción del juego.

En relación a la fecha de retorno, el estratega alemán no se atrevió a dar alguna fecha estimada. La dolencia surge a raíz de un pisotón que sufrió por parte del jugador Gustavo Hamer en el arranque del partido. No obstante, Mac Allister no abandonó el césped hasta los 12 minutos del complemento, instante hasta el que continuó jugando con una venda en su rodilla izquierda.

Lesión de Alexis Mac Allister en Liverpool. (Video: ESPN)

“Tenemos que esperar hasta que el hueso sane y Macca pueda lidiar con el dolor. ‘Macca’ es en realidad un tipo súper duro así que probablemente tengamos que asegurarnos de que no haya nada desde el punto de vista de la infección”, agregó sobre la salud del argentino.

Las palabras de Alexis Mac Allister tras lesión

A través de redes sociales, el futbolista argentino publicó un post donde se puede apreciar su reacción tras la falta en el partido. Posteriormente, cómo fue el proceso en la clínica y, por último, cómo llegó a casa acompañado de muletas para poder apoyarse.

“Un resumen de lo que fue mi última semana. Estoy comprometido con mi recuperación y voy a hacer todo lo posible para volver pronto. ¡Gracias por su apoyo constante!”, se lee en Instagram, acompañado de algunos mensajes de alientos por parte de fanáticos y amigos.

Alexis Mac Allister sufrió una lesión en Liverpool vs. Sheffield United. (Foto: Instagram)

Alexis Mac Allister sufrió una lesión en Liverpool vs. Sheffield United. (Foto: Instagram)

Los partidos que se vienen para Liverpool

Para lo que resta del año 2023, Liverpool tendrá que afrontar partidos en el siempre apretado calendario de la Premier League. El domingo 17 de diciembre será local ante Manchester United, equipo que necesita una victoria para salvar la continuidad de Erik Ten Hag.

El día 20 de diciembre jugarán la Carabao Cup ante West Ham, en el marco de los cuartos de final. Los dos últimos duelos del año serán ante Arsenal (23/12) y Burnley (26/12). Cabe resaltar que ya están clasificados a los octavos de final en la Europa League.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR