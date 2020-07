Tiene la etiqueta de leyenda del Liverpool y se lo ganó a pulso. No solo con goles o grandes actuaciones, como la final de Champions en Estambul en el 2005, sino también en cada balón dividido en cualquier centímetro del campo. Steven Gerrard es sinónimo de garra y entrega al cien por cien en Anfield y para muestra un botón, como el día que se desgarró el pene en pleno partido y siguió jugando.

Andrew Massey, médico que trabajó en el Liverpool, ha relatado en ‘The Scottish Sun’ el sangriento momento que le tocó pasar junto a Gerrard, en un duelo por la FA Cup contra el Bournemouth en 2014.

“Stevie se me acercó al final del partido y me dijo: ‘Doc, vas a tener que echar un vistazo a esto. Miré hacia abajo y vi sangre por todas partes y pensé: ‘Guau, eso debe de ser muy doloroso’, relató el médico.

“Estaba tratando de recordar mi preparación médica, pero en ninguna parte te enseñan cómo coser un pene. Pensé: ‘No quiero que el primer pene que cosa sea el de Steven Gerrard“, pero así fue’, agregó.

La jugada en la que Gerrard sufrió el corte en su miembro. (Captura)

Cuatro puntos de sutura

Gerrard ya contó el sangriento incidente con su pene en sus memorias: “Esperaba tener que decirle adiós a un viejo amigo. Me di cuenta de que el médico (Massey) tampoco se sentía demasiado cómodo al respecto. Hizo un buen trabajo. No sentí dolor cuando me puso los puntos, cuatro como él predijo”.

La reacción de sus compañeros

Uno de los peores momentos por los que pasó Steven Gerrard fue ver cómo sus compañeros se reían de su situación.

“Habíamos ganado, el ambiente era muy bueno y pensaron que era divertido. Pero a mí no me hacía nada de gracia. Empezaron a bromear sobre los puntos, el tamaño y mis futuras relaciones en casa. En ese momento les hubiera estrangulado a todos”, contó.

