No lo dijo por casualidad o porque intentó enviar una indirecta, lo suyo fue un dardo directo al Etihad Stadium. Si bien la novela de Lionel Messi en el FC Barcelona ya llegó a su fin, el argentino ya trabaja bajo las órdenes de Ronald Koeman, el tema aún está bastante a flor de piel en el mundo del fútbol y como no podía ser de otra forma, José Mourinho fue consultado sobre el tema. El luso respondió fiel a su estilo.

“Solo hubiera podido irse a un club que no respetase la normativa financiera. Y no es nuestro caso”, aseguró ‘Mou’ cuando fue consultado sobre si el Tottenham se interesó por el ’10′ argentino.

Esta no es la primera vez que el entrenador manda un ‘dardo’ cargado al club que dirige Josep Guardiola. De hecho, ya criticó a los de Mánchester después de que el TAS exonerara al cuadro de Manchester por la sanción de la UEFA.

“Fue una decisión vergonzosa. Si alguien no es culpable, no se le castiga con 10 millones de euros. No tendría que haber sido multado. Si hubiera sido responsable, tendría que haber sido expulsado de Europa”, subrayó entonces el portugués.

Doble ‘dardo’

El Tottenham se reforzó para esta temporada con Joe Hart, exguardameta del Manchester City precisamente. Mourinho dejó otro ‘recado’ para Guardiola.

“Es uno de los grandes arqueros de esta década en Inglaterra. Empezó pronto en un gran club -el City-, pero una mala experiencia hace cuatro años marcó su carrera. No es nada sencillo pasar de un equipo campeón a otra dimensión”, señaló Mourinho, en alusión a ‘Pep’, que a su llegada al City prescindió de Hart para darle entonces el relevo a Claudio Bravo.

TE PUEDE INTERESAR