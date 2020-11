Un día después de renovar contrato con el Manchester City hasta 2023, Josep Guardiola se ha referido a la posible llegada de Lionel Messi al club mancuniano en el mercado de fichajes del 2021. Para sorpresa de todos, el entrenador catalán ha afirmado, una vez más, que prefiere verlo retirándose en el Barcelona que jugando en Etihad Stadium.

El de Santpedor explicó que como hincha azulgrana que es, quiere que Lionel Messi siga en el Barcelona más allá de junio de 2021, fecha en la que el rosarino termina contrato con la institución de Les Corts. Sin embargo, Pep admitió que no puede saber lo que pasa por la cabeza del capitán culé.

“Leo Messi es un jugador del Barcelona. Si me preguntas mi opinión como una persona a la que el Barça le ha dado todo, le ha formado… mi deseo es que Messi acabe su carrera allí”, dijo Guardiola en conferencia de prensa previa al partido ante Tottenham por Premier League.

“Me gustaría verlo retirarse allí. Me encantaría, de verdad, lo he dicho mil veces. Esta es mi opinión como aficionado del Barça. No se lo que pasará por su cabeza. Pero el mercado de fichajes no es hasta junio””, agregó el entrenador del equipo ‘Sky Blue’.

Sobre su renovación con Manchester City

Del mismo, el técnico argentino explicó los motivos que lo llevaron a continuar a Etihad Stadium. “Una de las grandes razones de mi renovación han sido mis conversaciones con Khaldoon (presidente del club). También ver como se ha comportado el club en todo momento. Sobre todo en el momento duro que vivimos. En un contexto de pandemia, el club no se ha acogido a ayudas del gobierno. No han tocado los sueldos de ningún trabajador, ya no solo jugadores y staff sino en todos los departamentos”.

Tottenham de Mourinho

Asimismo, en cuanto al partido de este fin de semana, Pep no dudó en elogiar al equipo de ‘Mou’ en la presente temporada. “Los números del Tottenham hablan por si solos. Mourinho ha sacado lo que quería de su equipo. Han sido un equipo excepcional durante los últimos cinco o seis años, con Pochettino al mando. Siempre han sido un rival duro”, explicó el entrenador.





TE PUEDE INTERESAR