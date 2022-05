Todo tiempo pasado fue mejor. Y sino que lo diga Andy Carroll. El futbolista protagonizó hace unos años uno de los traspasos más cuantiosos de le Premier League cuando el Liverpool desembolsó 40 millones de euros para arrebatárselo al Newcastle. Pero hoy su nombre está en el centro de la polémica por una fotografía en compañía de otra mujer que no es su prometida, con quien pensaba casarse en dos semanas. Pese a la imagen, la tercera en discordia aseguró que “nada sexual ocurrió”.

Carroll había conocido a su novia, Billi Mucklow en 2013, una estrella de televisión en Reino Unido y madre de dos de sus cuatro hijos. Billi viajó a Dubai junto a su grupo de amigas para disfrutar de una despedida de soltera, cuando recibió la sorpresa del futbolista inglés.

El hoy jugador del West Bromwich Albion de la Championship, la segunda categoría inglesa llegó a Dubai también para disfrutar junto a su prometida y, desde luego, tener también su propia despedida de soltero. Y ahí empezó el calvario.

(Foto: Taylor Jane Wilkey)

Este jueves, cuando nadie lo esperaba, se filtró una fotografía en la que se lo ve a Carroll durmiendo junto a otra mujer, Taylor Jane Wilkey, quien se desempeña como encargada de un bar en un hotel de Dubai. Y fue la propia mujer quien compartió la imagen a través de Snapchat.

“No pasó nada sexual”

“Esto es vergonzoso con la boda tan cerca”, asegura ‘The Sun’ que es la frase más escuchada entre el círculo cercano de la pareja, mientras Taylor Jane Wilkey se defiende. “Todo fue un poco de diversión inocente. Fue una broma. Todos volvimos a su hotel. Estábamos yo, Andy y mi amiga. No me acosté con él, no fue así, éramos tres en la habitación”, justifica la joven. Andy Carroll tenía previsto llegar a Reino Unido este viernes, dispuesto a aclarar lo sucedido e intentar salvar su boda.

Andy Carroll jugó en Liverpool, West Ham y Newcastle United. (Getty)





