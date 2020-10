Esta temporada Jurgen Klopp ha tenido más de un dolor de cabeza para armar su zaga central. A las confirmadas lesiones de Virgil van Dijk y Joel Matip, todo hace indicar que se sumará Fabinho, quien tuvo que pedir su cambio a los 27 minutos del encuentro entre Liverpool y Midtjylland por Champions League.

El polifuncional futbolista brasileño fue reemplazado por el juvenil Rhys Williams, que ya había tenido su entreno con el primer equipo en el juego disputado ante Ajax en Países Bajos. Todo hace indicar que el ex Mónaco sufrió una lesión en el tendón de la rodilla.

Ante esta posible nueva baja, el entrenador de los ‘Reds’ no dudó en lamentar esta nueva lesión que sufrió uno de sus defensores, teniendo en cuenta que recién empieza la temporada 2020-2021.

“Era lo último que nos faltaba. No sé, se sintió el tendón de la corva, así que eso no es bueno. Fabinho dijo que podría haber seguido jugando pero no corriendo, así que eso no ayuda. Veremos, tendremos que hacer un escaneo y ver, pero claramente no es bueno", dijo en conferencia de prensa.

Por ahora el único jugador experimentado que podría utilizar Klopp como defensor central sería Joe Gómez. Hoy más que nunca se lamenta en Anfield la venta de Dejan Lovren al Zenit St Petersburg y que no se haya contratado a un reemplazo para el croata.

El calendario que se le viene al Liverpool no es nada sencillo. En la siguiente jornada recibirán en casa al West Ham, uno de los equipos revelación del inicio de temporada en la Premier League. Por si fuera poco, la siguiente semana se medirá ante el Atalanta por Champions League y antes de la fecha FIFA, chocará ante el City de Guardiola.

