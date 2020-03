Pocos clubes o selecciones trabajan seriamente el aspecto mental en sus jugadores. Un campo tan descuidado como subestimado. Pero no es el caso del Liverpool, que lo entendió todo bien. En Anfield no solo tratan de proteger a sus futbolistas de no ser contagiados por el coronavirus, o que intenten mantenerse en forma física en casa. También trabajan el lado emocional de la plantilla, una plantilla ansiosa de ganar para el club por primera vez la Premier League.

Desde que la liga inglesa pasó a llamarse así (Liga Premier), los 'Reds' jamás conquistaron el torneo. De hecho, la última vez que lo ganaron fue una temporada antes del cambio de nombre del certamen, en 1990.

Pero esta dinámica cambiará esta temporada en cuanto se reanude la competición. Es más, los de Klopp pudieron coronarse campeones el sábado pasado si la pandemia no hubiera obligado a parar todas las actividades deportivas.

Esta situación no ha hecho más que alargar la ansiedad de los aficionados y jugadores, por lo que el club dispuso varios ejercicios de salud mental a sus futbolistas con un dossier llamado ‘Salud mental y bienestar’, según reveló el medio ‘Daily Mail’.

En una sección titulada ‘Aceptación y control’, se recomienda que todo “lo que sucede con la decisión de la Premier League o la dirección que sigue el virus está fuera de nuestro control”. Por lo tanto, “todo lo que podemos controlar es nuestro comportamiento y nuestra respuesta al desafío de mantener seguros a los más vulnerables y minimizar las tasas de infección”.

También, apela a unas palabras del entrenador alemán, Klopp, que recalcó que “el fútbol no es lo más importante. La seguridad de todos nosotros lo es mucho más”. Por lo tanto, remarca que “al centrarnos en lo controlable, nos damos la mejor oportunidad de superar el desafío psicológico”.

Además, también aborda la situación de aislamiento por la que se pasa actualmente. En esta sección, llamada ‘Manejo del aislamiento’, se advierte a los jugadores sobre los peligros del aburrimiento y se les dice que establezcan rutinas diarias y aprovechen la oportunidad causada por la crisis para pasar tiempo con la familia. También se les aconseja no centrarse en las noticias o las redes sociales y plantear cualquier inquietud que puedan tener con el club.

Liverpool es líder de la Premier League -es porque aún no termina el torneo- con 82 puntos, 25 más que su escolta Manchester City a falta de ocho fechas para que termine el certamen. Sin embargo, el cuadro de Anfield no se coronaba campeón porque a los de Guardiola les resta disputar un partido que fue postergado para que cumpla sus obligaciones en la FA Cup y la Copa de la Liga. Por eso los Reds no se consagraron campeones la fecha anterior, justo la última que se disputó antes de la pandemia por el coronavirus.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mourinho llevó alimentos y bienes indispensables a ancianos con coronavirus.