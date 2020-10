Todas las personas afrontan distintos desafíos en cada etapa de su vida, los cuales siempre pueden ser relacionado al fútbol. Eso lo dejo claro Jürgen Klopp, tras responderle una carta a un pequeño fanático del Liverpool que se animó a contarle sus inquietudes por la nueva etapa que le tocaba afrontar en su vida escolar.

Lewis Balfe se sentía preocupado por el paso de la escuela primaria a la secundaria. A sus 11 años se encontraba un poco desmotivado por no saber como afrontar esta nueva experiencia. Por ello, le sugirieron que le escriba el DT de los ‘Reds’ para pedirle ayuda.

De inmediato, empezó a redactar la misiva, tal vez con la esperanza de que algún día pueda encontrar respuesta, pero con la ilusión e inocencia que guarda todo niño. En cada unas de las lineas le pedía un consejos para poder sentirse mejor y cambiar su actitud.

Semanas después, Lewis recibió una de las mayores sorpresas de su vida. En el correo de su casa encontró una carta del Liverpool cuyo destinatario era él. La abrió rápidamente y grande fue su sorpresa cuando se percató que era la respuesta de Klopp.

“¿Puedo empezar contándote un secreto? Yo me pongo nervioso. Para ser totalmente honesto, estaría preocupado si no me pusiera nervioso, porque cuando eso sucede me da la oportunidad de convertir esa energía en algo positivo. Sé que puede resultar extraño para un chico de tu edad pensar que el entrenador del Liverpool puede sentirse como tú, pero yo lo hago”, reza la primera parte del documento.

“Por tu carta queda claro que eres una persona muy reflexiva y cariñosa y cuando tienes estas cualidades es muy difícil evitar ponerte nervioso. Me preguntas qué hago cuando mis jugadores se sienten así y la respuesta es simple: les recuerdo lo importantes que son para mí y cuánto creo en ellos y no tengo ninguna duda de que será exactamente lo mismo que hace tú familia contigo”, prosiguió.

El entrenador germano también le explicó cómo a lo largo de su carrera pudo superar las adversidades y caídas, tomando como ejemplo los campeonatos que perdió.

“No tienes que preocuparte de que vayan a suceder cosas malas. Como sabes, perdí algunas finales y no es una buena sensación, pero con la ayuda de mi familia y mis amigos seguí adelante y al final pudimos disfrutar de momentos realmente buenos. Si me hubiera centrado en los malo, sé que esto no habría sido posible, así que, por favor, sé positivo contigo mismo y espera con ansia el momento brillante que sé que tendrás mientras creces”, finalizó.

