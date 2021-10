Después del triunfo de visita ante el Atlético de Madrid por Champions League, Mohamed Salah se dio un tiempo de relajo y visitó el Museo Madame Tussauds de Londres, para conocer a la figura de cera que se hizo en su homenaje. El futbolista del Liverpool quedó gratamente sorprendido por apariencia de la estatua.

“Se ve exactamente como yo, es como si me estuviera mirando en el espejo. ¿Tiene abdominales o no? No podía creerlo cuando me paré a mi lado, es como mirar mi propio reflejo en un espejo. No puedo esperar a ver lo que piensan los fanáticos”, afirmó el egipcio.

Bajo es misma línea, Salah agradeció a los creadores: “Ha sido una experiencia increíble trabajar con los artistas de Madame Tussauds London para crear mi primera figura de cera”.

Tim Waters, gerente general de Madame Tussauds, se refirió a la distinción que le rindieron al futbolista de 29 años, que viene protagonizando una gran temporada con los ‘Reds’.

“‘Mo’ Salah es uno de los grandes del juego, posiblemente el mejor del mundo en este momento, e increíblemente merecedor de una figura de Madame Tussauds London”, indicó.

Por otra parte, Liverpool se prepara para el choque que sostendrá este fin de semana contra el Manchester United, encuentro en el cual pondrán en juego la punta de la Premier League.





