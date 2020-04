Increíble pero cierto. Figura del Liverpool en los últimos meses, nominado al Balón de Oro en la última entrega de este premio el año pasado, Virgil Van Dijk es al día de hoy uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad. No obstante, el central neerlandés guardaba consigo un gran secreto.

¿De qué se trata? Pues resulta ser que Van Dijk confesó para las cámaras oficiales del Liverpool que hacía muchísimo tiempo que no se veía así mismo en la televisión jugando fútbol. “No veo un partido mío desde los 18 o 19 años”, fueron una de las frases más destacadas del defensor en su charla con los ‘Reds’.

“Solo vi un partido mío cuando jugué uno de mis primeros encuentros con Países Bajos, cuando jugué como lateral derecho. ¡No podía creer lo que estaba haciendo en ese momento! Vi ese encuentro de regreso porque tenía 18 o 19 años en ese momento”, contó Van Dijk, sobre aquella curiosa vez.

En la misma línea, el central neerlandés explicó que el no verse muy a menudo por la TV se debe a que el fútbol en la caja chica no le llama mucho la atención: “No veo demasiado fútbol. Especialmente a partir de esta temporada, no he visto ningún partido, si soy sincero. No sé por qué. No vi ninguno de los partidos del Liverpool este año”, dijo.

Por otro lado, Van Dijk dejó claro que lo que más prefiere es estar dentro de una cancha de fútbol, disfrutando de este deporte junto a sus compañeros. Cosa que extraña por el momento y que no será posible debido al parón futbolístico mundial a causa del coronavirus.

“Echo de menos ver fútbol y jugar. Hay que ser muy paciente, hacer lo correcto y quedarse en casa. Todos superaremos esto si hacemos lo correcto'', sentenció el neerlandés, que además habló sobre su confinamiento y el entrenamiento "muy surrealista y diferente” al que se somete mientras aguarda que toda esta pandemia pase.