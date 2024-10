Liverpool vs. Arsenal se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV en el Emirates Stadium, por la novena jornada de la Premier League. El partido está programado para jugarse el domingo 27 de octubre desde las 11:30 de la mañana (horario en Perú, 1:30 p.m. en Argentina y 6:30 p.m. en España) y será transmitido a través de la señal de ESPN y su plataforma de streaming, Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. Los ‘Reds’ se ubica en la segunda casilla y necesitan ganar a los ‘Gunners’ para recuperar el liderato, que por ahora le pertenece al Manchester City. Nos espera un partidazo. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.

El plantel de Liverpool visitó un zoológico. (Video: Liverpool)